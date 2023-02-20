Придністров'я має бути демілітаризоване, а росіян потрібно вигнати, – новий прем'єр Молдови

Новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров’я має бути демілітаризоване. Він також додав, що нейтралітет не захистить країну від нападу.

Політик наголосив, що Придністров’я необхідно демілітаризувати "шляхом евакуації російських військ і демілітаризації корінного населення".

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Спочатку – демілітаризація російських вояк

Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці – демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено,

– сказав Речан.

Прем'єр-міністр зауважив, що в Молдові триває гібридна війна, в якій Росія намагається "захопити демократичні процеси", а також відвернути країну від ЄС.

"Небезпеки зростають, але інституції здатні впоратися. Ми повинні подбати про небезпеки дестабілізації, громадського порядку, нападів на деякі інституції, гібридної війни, дезінформації, збурення тривоги в суспільстві, міжнаціональної ненависті", – зауважив прем'єр.

Нейтралітет не захистить

Наприкінці політик додав, що Кишинів взяв на себе нейтралітет, однак російська армія все ще перебуває в Придністровському регіоні.

"Нейтралітет – це інструмент зовнішньої політики, не більше. Він не може вас захистити, коли на вас нападають. Він діє, якщо абсолютно всі учасники, щодо яких ви оголосили нейтралітет, поважають цей нейтралітет", – підкреслив він.

Плани Росії щодо Молдови

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. За його словами, українська розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову".

10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули державний кордон України з Республікою Молдовою. Згодом у міноборони Молдови підтвердили проліт російської ракети.

Президентка Молдови Майя Санду розповіла, що Україна передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Як виявилось, окупанти готували силові дії із залученням диверсантів.

, що 16 лютого парламент Молдови проголосував за призначення колишнього міністра внутрішніх справ країни Доріана Речана на посаду прем'єр-міністра. Оскільки 10 лютого прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця, яка перебувала на посаді з 2021 року, подала у відставку.