Придністров'я має бути демілітаризоване, а росіян потрібно вигнати, – новий прем'єр Молдови

20 лютого 2023, 03:00
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Джерело:

Digi24

Новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров’я має бути демілітаризоване. Він також додав, що нейтралітет не захистить країну від нападу.

Політик наголосив, що Придністров’я необхідно демілітаризувати "шляхом евакуації російських військ і демілітаризації корінного населення".

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Спочатку – демілітаризація російських вояк

Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці  демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено,
– сказав Речан.

Прем'єр-міністр зауважив, що в Молдові триває гібридна війна, в якій Росія намагається "захопити демократичні процеси", а також відвернути країну від ЄС.

"Небезпеки зростають, але інституції здатні впоратися. Ми повинні подбати про небезпеки дестабілізації, громадського порядку, нападів на деякі інституції, гібридної війни, дезінформації, збурення тривоги в суспільстві, міжнаціональної ненависті", – зауважив прем'єр.

Нейтралітет не захистить

Наприкінці політик додав, що Кишинів взяв на себе нейтралітет, однак російська армія все ще перебуває в Придністровському регіоні.

"Нейтралітет  це інструмент зовнішньої політики, не більше. Він не може вас захистити, коли на вас нападають. Він діє, якщо абсолютно всі учасники, щодо яких ви оголосили нейтралітет, поважають цей нейтралітет",  підкреслив він.

Нагадаємо, що 16 лютого парламент Молдови проголосував за призначення колишнього міністра внутрішніх справ країни Доріана Речана на посаду прем'єр-міністра. Оскільки 10 лютого прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця, яка перебувала на посаді з 2021 року, подала у відставку.

Плани Росії щодо Молдови

  • Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. За його словами, українська розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову".
  • 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули державний кордон України з Республікою Молдовою. Згодом у міноборони Молдови підтвердили проліт російської ракети.
  • Президентка Молдови Майя Санду розповіла, що Україна передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Як виявилось, окупанти готували силові дії із залученням диверсантів.

Автор: Дарина Жданович