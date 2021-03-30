Через скандал з російською вакциною: прем'єр Словаччини пішов у відставку

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Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович подав у відставку. Він зробив це через скандал довкола російської вакцини "Супутник V".

Джерело:

Euronews

Раніше Матович заявив, що планує припинити службу. Президентка країни Зузана Чапутова прийняла відставку міністра.

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Прем'єр пішов у відставку

Разом з прем'єром у відставку пішли члени його уряду. Раніше він запропонував помінятись посадами з міністром фінансів країни Едуардом Хегером. Він хотів зробити це для того, щоб розв'язати урядову кризу.

Новий уряд Словаччини

Саме йому Чапутова доручила сформувати новий уряд у країні. Хегер є членом правоцентристської партії "Звичайні люди та незалежні особистості", главою якої є Матович.

До речі! У своїй заяві словацький політик вибачився перед громадянами за політичну кризу.

Криза стала гострішою в березні, після того, як Матович вирішив закупити російську вакцину. Проти цього виступили 2 з 4 партій, які входять у керівну коаліцію Словаччини. Тоді вони і захотіли, що прем'єр подав у відставку і погрожували покинути коаліцію.

Що відомо про міжнародний скандал з Матовичем