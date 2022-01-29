Прем'єр Великої Британії Джонсон відвідає Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії наступного тижня, тобто з 31 січня, планує візит в Україну. До речі, після того Борис Джонсон проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Деталі візиту прем'єра

Британський політик відвідає Україну на тлі інформації про можливий напад Росії. Джонсон сподівається зміцнити дипломатичні зусилля з Києвом.

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Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і почала дипломатичні відносини, коли буде говорити з президентом Путіним на цьому тижні,

– наголосило видання.

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Міністр оборони Бен Воллес не сподівається на те, що Путіна вдасться стримати від агресії. Політик зазначив, що "немає оптимізму" щодо цього. Водночас саме газопровід "Північний потік-2" є ключовим фактором тиску на Кремль.

Якщо Росія піде у наступ, то Велика Британія посилить свої війська у Східній Європі. Джонсон наголосив, що Захід дасть відповідь на будь-яку атаку проти України, зокрема введе "жорсткіші, ніж були раніше" санкції.

Крім того, Лондон та Київ ратифікували угоду на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Ці гроші підуть на переоснащення наших Військово-морських сил новим і модернізованим озброєнням.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.