Прем'єрка Естонії пропонує значно посилити санкції проти Лукашенка
Джерело:Інтерфакс – Україна
Прем'єрка Естонії Кая Каллас виступила за посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона вважає його винним у міграційній кризі на кордоні.
Політикиня прогнозує, що тиск Лукашенка на зовнішній кордон ЄС – НАТО триватиме, оскільки білоруський режим не досягнув своїх цілей.
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Потрібні жорсткі санкції, – прем'єрка
За словами Каллас, нові та жорсткі санкції стануть ключем до відбиття гібридної атаки. Каллас також подякувала Польщі за ефективний захист зовнішніх кордонів та підтвердила, що Естонія допоможе своєму сусідові впоратися з ситуацією.
Політикиня додала, що, крім запровадження санкцій, необхідно продовжувати дипломатичний тиск на країни, громадяни яких використовуються для проведення гібридної атаки.
Щоб люди, які потрапили туди обманним шляхом, могли отримати допомогу від гуманітарних організацій і мали можливість повернутися додому,
– наголосила Каллас.
Відвертання уваги
Тривала конфронтація відповідає інтересам білоруського режиму. Каллас помітила, що це допомагає відвернути увагу від жорстоких репресій та порушень прав людини в Білорусі.
Прем'єрка додала, що мета Польщі та Естонії одна: забезпечити безпеку Європи та нашу єдність.
Що відомо про міграційну кризу
- Ще з 8 листопада на кордоні Польщі й Білорусі загострилась ситуація. До ЄС рушили тисячі нелегалів, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.
- 15 листопада на кордоні з боку Білорусі чутно стрілянину. У відомстві наголосили, що такі провокації стали реальністю, в якій живуть польські солдати.
- У зв'язку з міграційною кризою українське МЗС, прикордонники та силовики готуються до найгіршого сценарію. Наразі укріпляють кордон.