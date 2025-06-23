Замахи на владу, операція "Павутина" та Кримський міст: головні заяви Малюка під час брифінгу

У понеділок, 23 червня, голова СБУ Василь Малюк дав пресконференцію. Генерал-лейтенант розповів про операції на території Росії, замахи на Володимира Зеленського та інших відомих людей, та про діяльність Служби безпеки України загалом.

Головні заяви Василя Малюка під час брифінгу зібрав 24 Канал.

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Головні заяви Василя Малюка