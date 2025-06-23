Замахи на владу, операція "Павутина" та Кримський міст: головні заяви Малюка під час брифінгу
У понеділок, 23 червня, голова СБУ Василь Малюк дав пресконференцію. Генерал-лейтенант розповів про операції на території Росії, замахи на Володимира Зеленського та інших відомих людей, та про діяльність Служби безпеки України загалом.
Головні заяви Василя Малюка під час брифінгу зібрав 24 Канал.
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Головні заяви Василя Малюка
Операція "Павутина" тривала 1 рік, 6 місяців і 9 днів – з листопада 2023-го. Її мета – знищення російських ракетоносіїв у глибокому тилу. Ми почали її після масованих обстрілів українських міст. Президент знав про все – пояснював йому кожен етап, Було використано 117 FPV-дронів з унікальними системами зв'язку й бойовою частиною: два заряди по 800 грамів – загалом 1,6 кілограма кумулятивно-фугасної дії. Вони пропалювали корпуси літаків і вибухали всередині, завдаючи критичної шкоди, зокрема по авіоніці, яку не можна замінити. Дрони, будиночки для запуску, логістика – усе готувалося окремо. Учасники не знали, що працюють на єдину операцію. Будиночки мали автономне живлення – EcoFlow, сонячні панелі, щоб працювати навіть при -50 градусів. Їхнє ввезення до Росії вимагало корупційних контактів із митниками. ЦСО "А" отримали завдання в день удару: кожен мав макет місцевості й "свій" літак. Телефони – вилучені. Вся структура працювала автономно, з точністю до маршруту польоту. Росія намагалась применшити наслідки, але шкода була колосальна. Це вершина айсберга. В "Павутині" ми об’єднали все: логістику, дрони, агентурну мережу, штучний інтелект. Україна показала, що здатна діяти інтелектом і змінювати хід війни, Василь Малюк також згадав про третє ураження Кримського мосту. Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1 100 кілограмів і плюс ще 1 100 кілограмів. Тобто двічі по 1 100 кілограмів по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це – початок нової епохи, Він підкреслив, що Україна атакувала Кримський міст вже тричі. "У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді. Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", – пояснив Малюк. Минулого року СБУ викрила гучну змову в лавах Управління держохорони. Затримано полковника, очільника департаменту УДО – структури, що мала охороняти президента. Насправді він, разом з іншим полковником, готував замах на Володимира Зеленського під час його переходу на території Офісу Президента. Обидва працювали на ФСБ, зокрема на 5 службу під керівництвом генерала Бєсєди. Після провалу операції Путін звільнив Бєсєду з посади, залишивши його радником у системі ФСБ. З нашого боку це була дуже складна робота. Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Окрім замаху на президента, вони збирали інформацію, передавали її, в тому числі готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова і на мене особисто, Ще одна спроба ліквідації Зеленського готувалась у Польщі. СБУ спільно з Агентством внутрішньої безпеки Польщі (АВБ) викрила "законсервованого" агента – військового пенсіонера, завербованого десятки років тому. Його завданням було усунення президента у жешувському аеропорту. Серед варіантів – удар FPV-дроном або снайперська атака. Завдяки професійним діям СБУ та польських колег замах зірвано, виконавця затримано. Сергій Стерненко – один із найактивніших волонтерів. На фронт він передав майже 200 тисяч FPV-дронів для понад 600 підрозділів. Це зробило його мішенню російських спецслужб. Замах планували на 2 травня – символічну дату, адже саме Стерненко у 2014 році протистояв спробі створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі. Це вже четверта спроба його вбити. СБУ аналізувала загрозу, але довго не вдавалося виявити виконавця. Коли ризик зростав, Стерненка запросили для консультацій, надали охорону. Вранці 2 травня, коли Сергій виходив з під’їзду, по ньому відкрила вогонь жінка з двома пістолетами. Вона діяла раптово, виглядала звичайно. Охоронець з Центру спецоперацій "А" спрацював миттєво – вибив зброю, затримав нападницю. У цей момент йому зателефонував керівник справи: "Це вона, орендувала квартиру поруч, готувалась". Відповідь була короткою: "Я вже на ній сиджу". Системна робота СБУ і підвищені заходи безпеки дозволили запобігти вбивству Стерненка. Росіяни намагались випередити українську сторону на пів години – не вийшло. Дмитро Гордон має широку аудиторію, зокрема й у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Його проукраїнська позиція та публічні висловлювання дратують Кремль. Путінський режим вважає його "головним пропагандистом України". У 2023 році Путін підписав розпорядження про організацію терористичних актів в Україні – зокрема і проти Гордона. ФСБ задіяла дві мережі. Першу очолював колишній нарде-регіонал із Полтавщини. Він вів спостереження за Гордоном, діяв за вказівками ФСБ, залучив помічників, зокрема журналістів. Планували ліквідувати журналіста саморобним вибуховим пристроєм або завдати удару дронами, коли точно підтвердять його перебування. Встановили відеоспостереження, але СБУ вже документувала їхню діяльність – екс-нардеп фігурував і в справі підриву залізниці. Паралельно діяла друга група – дагестанська злочинна спільнота, також під кураторством ФСБ. Її лідер, засланий до України ще до повномасштабного вторгнення, організував службу таксі зі встановленими відеореєстраторами для стеження. Розробляли маршрути, планували ліквідацію: постріл із пістолета або автоматичної зброї – залежно від наявності охорони. Готували навіть мотоцикл для однієї з атак. Обидві групи були затримані. Лідер другої визнав підготовку замаху. ФСБ обіцяла 400 тисяч доларів за вбивство Гордона. СБУ зірвала обидва плани. Денис Єрмак більшість часу перебуває на лінії фронту. Він служить в ГУРі, в Іноземному легіоні, снайпер. Росіяни планували ліквідувати Єрмака, коли той перебував у Києві на бойовому завданні. Виконавцю наказали підірвати його після повернення, щойно той увійде в під’їзд чи квартиру. СБУ встановила відео та аудіо контроль в його квартирі, що дозволило спостерігати за його діями. Також отримали доступ до його телефону і записали комунікації з кураторами, які керували процесом. Виконавець витрачав час на виготовлення вибухівки та спостерігав за Денисом Єрмаком, що допомагало вивести його родину з небезпеки. Росіяни планували вибух до 15 травня, але СБУ перешкодила їхній спробі передачі пакета. Малюк підкреслив, що російські спецслужби планували підірвати будівлю СБУ. За його словами, російський диктатор у 2023 році підписав внутрішній закритий указ, щодо "диверсійного шуму". ГРУ ГШ і ФСБ – виконавці. Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України. Була одна ситуація, де ми "вели" одну з груп. Ми взнали, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати прям валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере – ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю – затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері, Малюк зазначив, що наразі особовий склад не дислокується в будівлі, яка на вулиці Володимирській в столиці. Агенти СБУ, за словами Малюка, виконують задачі в тилу ворога. Ми проводимо топові операції. Ви бачили, окрім "Павутини", скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя, Голова СБУ підкреслив, що високо цінує співробітників служби. За його словами, серед агентів також багато жінок. Після успішних операцій їм змінюють зовнішність та вони живуть під іншим прізвищем. Голова СБУ згадав про викриття зрадників і агентів Росії. Станом на зараз є більше 3 470 оголошених підозр, 1 048 осіб засуджено за статею "Державна зрада", 320 підозр щодо вчинення диверсій. Окремий напрямок роботи – боротьба з "агентами в рясах". Малюк підкреслив, що вчинення злочинів проти основ нацбезпеки кваліфікують відповідно до чинного законодавства. "Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає", – розповів голова СБУ.
Операція "Павутина"
– зазначив Малюк.
– наголосив голова СБУ.
Кримський міст
– розповів голова СБУ.
Запобігання замахам на Володимира Зеленського
– пояснив Василь Малюк.
Замах на Сергія Стерненка
Запобігання замаху на Дмитра Гордона
Запобігання замаху на Дениса Єрмака
– розповів він про спробу теракту.
– зазначив він.
Операція "Павутина" тривала 1 рік, 6 місяців і 9 днів – з листопада 2023-го. Її мета – знищення російських ракетоносіїв у глибокому тилу.
Ми почали її після масованих обстрілів українських міст. Президент знав про все – пояснював йому кожен етап,
Було використано 117 FPV-дронів з унікальними системами зв'язку й бойовою частиною: два заряди по 800 грамів – загалом 1,6 кілограма кумулятивно-фугасної дії. Вони пропалювали корпуси літаків і вибухали всередині, завдаючи критичної шкоди, зокрема по авіоніці, яку не можна замінити.
Дрони, будиночки для запуску, логістика – усе готувалося окремо. Учасники не знали, що працюють на єдину операцію. Будиночки мали автономне живлення – EcoFlow, сонячні панелі, щоб працювати навіть при -50 градусів. Їхнє ввезення до Росії вимагало корупційних контактів із митниками.
ЦСО "А" отримали завдання в день удару: кожен мав макет місцевості й "свій" літак. Телефони – вилучені. Вся структура працювала автономно, з точністю до маршруту польоту.
Росія намагалась применшити наслідки, але шкода була колосальна.
Це вершина айсберга. В "Павутині" ми об’єднали все: логістику, дрони, агентурну мережу, штучний інтелект. Україна показала, що здатна діяти інтелектом і змінювати хід війни,
Василь Малюк також згадав про третє ураження Кримського мосту.
Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1 100 кілограмів і плюс ще 1 100 кілограмів. Тобто двічі по 1 100 кілограмів по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це – початок нової епохи,
Він підкреслив, що Україна атакувала Кримський міст вже тричі. "У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді. Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", – пояснив Малюк.
Минулого року СБУ викрила гучну змову в лавах Управління держохорони. Затримано полковника, очільника департаменту УДО – структури, що мала охороняти президента. Насправді він, разом з іншим полковником, готував замах на Володимира Зеленського під час його переходу на території Офісу Президента. Обидва працювали на ФСБ, зокрема на 5 службу під керівництвом генерала Бєсєди. Після провалу операції Путін звільнив Бєсєду з посади, залишивши його радником у системі ФСБ.
З нашого боку це була дуже складна робота. Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Окрім замаху на президента, вони збирали інформацію, передавали її, в тому числі готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова і на мене особисто,
Ще одна спроба ліквідації Зеленського готувалась у Польщі. СБУ спільно з Агентством внутрішньої безпеки Польщі (АВБ) викрила "законсервованого" агента – військового пенсіонера, завербованого десятки років тому. Його завданням було усунення президента у жешувському аеропорту.
Серед варіантів – удар FPV-дроном або снайперська атака. Завдяки професійним діям СБУ та польських колег замах зірвано, виконавця затримано.
Сергій Стерненко – один із найактивніших волонтерів. На фронт він передав майже 200 тисяч FPV-дронів для понад 600 підрозділів. Це зробило його мішенню російських спецслужб. Замах планували на 2 травня – символічну дату, адже саме Стерненко у 2014 році протистояв спробі створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі. Це вже четверта спроба його вбити.
СБУ аналізувала загрозу, але довго не вдавалося виявити виконавця. Коли ризик зростав, Стерненка запросили для консультацій, надали охорону.
Вранці 2 травня, коли Сергій виходив з під’їзду, по ньому відкрила вогонь жінка з двома пістолетами. Вона діяла раптово, виглядала звичайно. Охоронець з Центру спецоперацій "А" спрацював миттєво – вибив зброю, затримав нападницю. У цей момент йому зателефонував керівник справи: "Це вона, орендувала квартиру поруч, готувалась". Відповідь була короткою: "Я вже на ній сиджу".
Системна робота СБУ і підвищені заходи безпеки дозволили запобігти вбивству Стерненка. Росіяни намагались випередити українську сторону на пів години – не вийшло.
Дмитро Гордон має широку аудиторію, зокрема й у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Його проукраїнська позиція та публічні висловлювання дратують Кремль. Путінський режим вважає його "головним пропагандистом України". У 2023 році Путін підписав розпорядження про організацію терористичних актів в Україні – зокрема і проти Гордона.
ФСБ задіяла дві мережі. Першу очолював колишній нарде-регіонал із Полтавщини. Він вів спостереження за Гордоном, діяв за вказівками ФСБ, залучив помічників, зокрема журналістів. Планували ліквідувати журналіста саморобним вибуховим пристроєм або завдати удару дронами, коли точно підтвердять його перебування. Встановили відеоспостереження, але СБУ вже документувала їхню діяльність – екс-нардеп фігурував і в справі підриву залізниці.
Паралельно діяла друга група – дагестанська злочинна спільнота, також під кураторством ФСБ. Її лідер, засланий до України ще до повномасштабного вторгнення, організував службу таксі зі встановленими відеореєстраторами для стеження. Розробляли маршрути, планували ліквідацію: постріл із пістолета або автоматичної зброї – залежно від наявності охорони. Готували навіть мотоцикл для однієї з атак.
Обидві групи були затримані. Лідер другої визнав підготовку замаху. ФСБ обіцяла 400 тисяч доларів за вбивство Гордона. СБУ зірвала обидва плани.
Денис Єрмак більшість часу перебуває на лінії фронту. Він служить в ГУРі, в Іноземному легіоні, снайпер.
Росіяни планували ліквідувати Єрмака, коли той перебував у Києві на бойовому завданні. Виконавцю наказали підірвати його після повернення, щойно той увійде в під’їзд чи квартиру.
СБУ встановила відео та аудіо контроль в його квартирі, що дозволило спостерігати за його діями. Також отримали доступ до його телефону і записали комунікації з кураторами, які керували процесом.
Виконавець витрачав час на виготовлення вибухівки та спостерігав за Денисом Єрмаком, що допомагало вивести його родину з небезпеки. Росіяни планували вибух до 15 травня, але СБУ перешкодила їхній спробі передачі пакета.
Малюк підкреслив, що російські спецслужби планували підірвати будівлю СБУ. За його словами, російський диктатор у 2023 році підписав внутрішній закритий указ, щодо "диверсійного шуму". ГРУ ГШ і ФСБ – виконавці. Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України.
Була одна ситуація, де ми "вели" одну з груп. Ми взнали, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати прям валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере – ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю – затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері,
Малюк зазначив, що наразі особовий склад не дислокується в будівлі, яка на вулиці Володимирській в столиці.
Агенти СБУ, за словами Малюка, виконують задачі в тилу ворога.
Ми проводимо топові операції. Ви бачили, окрім "Павутини", скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя,
Голова СБУ підкреслив, що високо цінує співробітників служби.
За його словами, серед агентів також багато жінок. Після успішних операцій їм змінюють зовнішність та вони живуть під іншим прізвищем.
Голова СБУ згадав про викриття зрадників і агентів Росії.
Станом на зараз є більше 3 470 оголошених підозр, 1 048 осіб засуджено за статею "Державна зрада", 320 підозр щодо вчинення диверсій. Окремий напрямок роботи – боротьба з "агентами в рясах".
Малюк підкреслив, що вчинення злочинів проти основ нацбезпеки кваліфікують відповідно до чинного законодавства. "Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає", – розповів голова СБУ.