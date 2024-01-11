Росія і на відсоток не думає закінчувати цю війну миром: Зеленський пояснив сутність окупантів

Володимир Зеленський відвідав Литву, Латвію та Естонію. Президент України дав пресконференцію за підсумками закордонних візитів.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами назвав ситуацію на фронті дуже складною. Росія накопичує війська, а Україна потребує озброєння, зокрема більше систем ППО.

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Зеленський пояснив всю суть Росії

Президент дав зрозуміти, що окупантам не потрібен мир з Україною.

Їх (росіян – 24 Канал) завдання – мир? Ні. Повірте, не те що 50 на 50, одного відсотка у них немає думок, щоб закінчилася війна і був мир,

– пояснив голова держави.

Зеленський наголосив, що мир – це не план російських окупантів. Він припустив, що Росія може мобілізувати ще 300 000 зеків. Президент нагадав, як країна-агресорка залучала вагнерівців та засуджених до штурмів Бахмута. При цьому росіяни вбивали своїх же солдатів, якщо вони тікали.

Президент також нагадав, що Росія мобілізує чоловіків, зокрема молодих, на тимчасово окупованих територіях України. Як пояснив Зеленський, цих людей та своїх зеків Москва не рахує. За його словами, головна мета окупантів полягає у тому, щоб йти вперед та робити так, щоб менше трупів поверталося до Росії для уникнення суспільного резонансу.

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