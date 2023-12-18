Підсумкова пресконференція Президента України: у Зеленського анонсували захід
Джерело:Офіс Президента
В Офісі Президента анонсували підсумкову пресконференцію Володимира Зеленського. Вона відбудеться у вівторок, 19 грудня.
Офіс Президента 18 грудня повідомив про проведення підсумкової конференції. Час та місце заходу наразі не оголошують задля дотримання усіх заходів безпеки.
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Що відомо про проведення
В Офісі Президента проінформували про підсумкову пресконференцію 2023 року.
У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція Президента України Володимира Зеленського
– йдеться в повідомленні.
Зазначається, що представників ЗМІ, які будуть акредитовані на пресконференцію, поінформують про це у листі на підтвердження акредитації.
Заявки на акредитацію ЗМІ прийматимуть до 16:00 понеділка, 18 грудня. Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.
Попередня пресконференція Зеленського
- У лютому 2023 року до роковин повномасштабного російського вторгнення президент Володимир Зеленський проводив велику пресконференцію. Тоді Президент України наголошував на тому, що перемога нашої держави у 2023 році цілком реальна. Він розповів журналістам, як наша держава працює над перемогою.
- Того ж дня український президент подякував усім партнерам, які допомогають Україні у боротьбі проти країни-агресорки. Зеленський висловив вдячність Німеччини та розповів про постійні перемовини із союзниками. Він наголосив, що озброєння є пріоритетом.
- Водночас Володимир Зеленський запевнив, що тільки коли Росія припинить нищити українців та українську землю, можна буде говорити про початок пошуку формату дипломатичного завершення війни.
- Український президент також заявив, що російський лідер повинен відповісти перед законом за злочини проти України. Найголовніше – довести до кінця справу справедливості. Президент підкреслив, що Путін – "це не дитина, якій можна щось пробачити".
- Крім того, під час попередньої конференції Володимир Зеленський попередив про загрозу нападу з боку Росії на іншу країну. Він заявив, що допускає загрозу російського вторгнення до іншої європейської держави, зокрема до країн-членів НАТО.