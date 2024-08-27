Курська операція відкрила очі на реальні плани Путіна, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що почне говорити про наступ ЗСУ в Курській області, коли будуть зрозумілі всі деталі. Наразі можна зробити висновок, що ця операція відкривати російському суспільству очі на правду.

Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Операція ЗСУ на Курщині має політичну і суспільну мету.

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Російське суспільство перестає вірити Путіну

Ця операція показала багато речей, як політичних, так і суспільних. Вона почала відкривати російському суспільству очі на те, що для Путіна важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув, просто щоб потішити свої амбіції, ніж захистити власні території,

– наголосив він.

Зеленський підкреслив, що ця операція демонструє реальні плани Путіна.

"Він (Путін – 24 Канал) нікого не захищає, всі це бачать. І його завдання знищити нас, і він зараз відповідає на питання, на що він спроможний і чого він хоче", – додав український лідер.

Президент також наголосив, що успішні операції України провокують питання всередині Росії, а значить – втрату віри російського суспільства до сили Путіна.

Також на цьому форумі Зеленський заявив, що Курська операція триває вже третій тиждень. І з її допомогою було зупинено просування окупантів на Харківщині.