Термінова зустріч у Києві, новий варіант угоди зі США: Зеленський зробив низку важливих заяв

Увечері 28 березня Зеленський виступив з черговою пресконференцією. Президент зробив заяви щодо угоди про копалини та про військову допомогу.

24 Канал зібрав головні тези з виступу Зеленського. Багато уваги було приділено угоді про копалини.

Дивіться також "Загроза для суверенітету України": усе, що відомо про новий варіант угоди про корисні копалини

Що сказав Зеленський на пресконференції 28 березня