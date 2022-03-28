Термінова зустріч у Києві, новий варіант угоди зі США: Зеленський зробив низку важливих заяв
Увечері 28 березня Зеленський виступив з черговою пресконференцією. Президент зробив заяви щодо угоди про копалини та про військову допомогу.
24 Канал зібрав головні тези з виступу Зеленського. Багато уваги було приділено угоді про копалини.
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Що сказав Зеленський на пресконференції 28 березня
Окупанти хочуть рухатися на Суми, Харків і Запоріжжя. Це зараз пріоритет для них. На Сході ситуація "складна, але нормальна". На Курщині присутні ЗСУ, оточень немає. Бійці роблять там можливе і неможливе. Доки ми там, це стримуючий момент, щоби росіяни не почали вторгнення в Сумську область. Це наш аналіз, не факт, що так буде. Це наш аналіз і ми до цього готуємось. Ми готуємось відповідними кроками, зменшуючи накопичення їхніх військ. І розосереджування їх, скажімо так. І для цього трішки нижче Курської області ми зробили відповідні кроки. А те, що це географічно попадає вже в Брянську область, – нам, чесно кажучи, все одно. Вони можуть рахувати це і дві області. Вони навіть не говорять про це, бояться. Але ми робимо це тільки через те, що ми бачимо накопичення, бачимо їх аналіз, бачимо їх перехвати, бачимо їх документи, аудіозаписи цікаві. Копалини мають бути захищені НАТО, далекобійною зброєю США, повним складом ЗСУ. Президент натякнув, що Україна готова заплатити за свою перемогу, але має отримати все перелічене. Інакше їй залишаються крихти. Це як в кіно – є цілий фільм, а в кінці титри. А тут так виявляється, що у нас залишаються титри. Ось таке ставлення, За словами Зеленського, міг бути витік з посольства. Але треба все проаналізувати, щоб зрозуміти, "для чого це робиться" і хто передав інформацію. Саме США є гарантерами припинення вогню. Умєров передасть дані від ДСНС, МВС, ППО, енергетиків. І говоритиме зі США, як здійснити моніторинг припинення вогню. Країни, які матимуть доступ до програми ReArm Europe, матимуть змогу взяти частину цих коштів і інвестувати в українське виробництво або в спільне виробництво з тієї чи іншої держави. А також до доступу до відповідних технологій, супутників. Під час "Рамштайну" в квітні оголосять про декілька важливих оборонних пакетів. Цим займатимуться Британія та Німеччина. Юристи мають порівняти документ, який раніше отримала Свириденко, і той, який США надіслали 28 березня. "Цю угоду потрібно порівняти, чи це та сама угода. Я хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Нехай юристи перевірять всі ці угоди. Я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і будемо говорити. У нас є Конституція України", – сказав Зеленський. Якийсь час назад цю угоду отримала наш віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з паном Бессентом. Вона отримала цей документ. Вона сказала, що коментувати складно, адже це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося. Також з'явились деякі речі, які сторони вже відкидали. Офіційна українська сторона, а саме Кабмін та Офіс Президента України сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозицію від США. Це важливо. Не колись, а сьогодні. Формат угоди змінено, юристи перевірять її. Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло – Франція, Британія і Україна точно будуть. Це, скажімо так, такий трикутник в цьому питання. Ми покажемо нашу інфраструктуру, пропрацюємо наше спільне бачення. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні радників з національної безпеки. І продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки.
Росіяни стягнули свої війська і КНДР, накопичують техніку для наступу на Суми
Зеленський про Курщину, Білгородщину та Брянщину
Зеленський прокоментував ставлення США до України
– сказав він.
Зеленський перелічив пункти Плану перемоги:
Президент прокоментував пункти угоди про копалини, які наводив Ярослав Железняк
Зеленський попросив Умєрова передати до США докази порушення перемир'я Росією
Про що ще домовилися:
Київ домовився з кількома країнами Європи про розширення доступу до розвідданих
Угоду зі США про копалини перевірять юристи
Новий варіант угоди Київ отримав 28 березня
Україна отримала від США новий варіант угоди про надра
У Києві пройде термінова зустріч щодо безпеки у вузькому колі
Окупанти хочуть рухатися на Суми, Харків і Запоріжжя. Це зараз пріоритет для них.
На Сході ситуація "складна, але нормальна".
На Курщині присутні ЗСУ, оточень немає. Бійці роблять там можливе і неможливе.
Доки ми там, це стримуючий момент, щоби росіяни не почали вторгнення в Сумську область. Це наш аналіз, не факт, що так буде. Це наш аналіз і ми до цього готуємось. Ми готуємось відповідними кроками, зменшуючи накопичення їхніх військ. І розосереджування їх, скажімо так. І для цього трішки нижче Курської області ми зробили відповідні кроки. А те, що це географічно попадає вже в Брянську область, – нам, чесно кажучи, все одно. Вони можуть рахувати це і дві області. Вони навіть не говорять про це, бояться. Але ми робимо це тільки через те, що ми бачимо накопичення, бачимо їх аналіз, бачимо їх перехвати, бачимо їх документи, аудіозаписи цікаві.
Копалини мають бути захищені НАТО, далекобійною зброєю США, повним складом ЗСУ.
Президент натякнув, що Україна готова заплатити за свою перемогу, але має отримати все перелічене. Інакше їй залишаються крихти.
Це як в кіно – є цілий фільм, а в кінці титри. А тут так виявляється, що у нас залишаються титри. Ось таке ставлення,
За словами Зеленського, міг бути витік з посольства. Але треба все проаналізувати, щоб зрозуміти, "для чого це робиться" і хто передав інформацію.
Саме США є гарантерами припинення вогню.
Умєров передасть дані від ДСНС, МВС, ППО, енергетиків. І говоритиме зі США, як здійснити моніторинг припинення вогню.
Країни, які матимуть доступ до програми ReArm Europe, матимуть змогу взяти частину цих коштів і інвестувати в українське виробництво або в спільне виробництво з тієї чи іншої держави.
А також до доступу до відповідних технологій, супутників.
Під час "Рамштайну" в квітні оголосять про декілька важливих оборонних пакетів. Цим займатимуться Британія та Німеччина.
Юристи мають порівняти документ, який раніше отримала Свириденко, і той, який США надіслали 28 березня.
"Цю угоду потрібно порівняти, чи це та сама угода. Я хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Нехай юристи перевірять всі ці угоди. Я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і будемо говорити. У нас є Конституція України", – сказав Зеленський.
Якийсь час назад цю угоду отримала наш віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з паном Бессентом. Вона отримала цей документ. Вона сказала, що коментувати складно, адже це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося. Також з'явились деякі речі, які сторони вже відкидали.
Офіційна українська сторона, а саме Кабмін та Офіс Президента України сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозицію від США. Це важливо. Не колись, а сьогодні.
Формат угоди змінено, юристи перевірять її.
Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло – Франція, Британія і Україна точно будуть. Це, скажімо так, такий трикутник в цьому питання. Ми покажемо нашу інфраструктуру, пропрацюємо наше спільне бачення. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні радників з національної безпеки. І продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки.