Пресконференція Зеленського на форумі "Україна, рік 2024": онлайн-трансляція

Володимир Зеленський проводить пресконференцію на Форумі "Україна. Рік 2024". Глава нашої держави відповідає на важливі питання щодо повномасштабної війни.

Цю пресконференцію та сам форум "Україна. Рік 2024" речник президента Сергій Нікіфоров анонсував 21 лютого. Переглянути її можна онлайн, передає 24 Канал.

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Стартувала пресконференція Володимира Зеленського

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Обіцяна пресконференція Володимира Зеленського вже почалась. Під час вступу президент подякував журналістам за роботу та турботу про Україну.

Я вам дякую за те, що ви були з нами і виконували свою роботу. А може частину свого життя ви віддали Україні. Для нас це один з наших інформаційних захистів від фейків Росії, песимізму деяких країн у світі. Я вам вдячний за підтримку, за те що говорите правду, за те, що засуджуєте російську криваву війну проти України,

– сказав він.

Також він подякував нашим воїнам за захист нашої держави, а також, українцям, які продовжують підтримувати Україну.

Без вас України немає. З нашого боку ми будемо робити все, щоб перемоги,

– додав президент.

Триває форум "Україна. Рік 2024"