Пресконференція Зеленського на форумі "Україна, рік 2024": онлайн-трансляція
Володимир Зеленський проводить пресконференцію на Форумі "Україна. Рік 2024". Глава нашої держави відповідає на важливі питання щодо повномасштабної війни.
Цю пресконференцію та сам форум "Україна. Рік 2024" речник президента Сергій Нікіфоров анонсував 21 лютого. Переглянути її можна онлайн, передає 24 Канал.
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Стартувала пресконференція Володимира Зеленського
Обіцяна пресконференція Володимира Зеленського вже почалась. Під час вступу президент подякував журналістам за роботу та турботу про Україну.
Я вам дякую за те, що ви були з нами і виконували свою роботу. А може частину свого життя ви віддали Україні. Для нас це один з наших інформаційних захистів від фейків Росії, песимізму деяких країн у світі. Я вам вдячний за підтримку, за те що говорите правду, за те, що засуджуєте російську криваву війну проти України,
– сказав він.
Також він подякував нашим воїнам за захист нашої держави, а також, українцям, які продовжують підтримувати Україну.
Без вас України немає. З нашого боку ми будемо робити все, щоб перемоги,
– додав президент.
Триває форум "Україна. Рік 2024"
- Зауважимо, що сьогодні, 25 лютого, триває велика пресконференція "Україна. Рік 2024". Окрім президента, у ній беруть участь інші представники військово-політичного керівництва країни. Конференція присвячена різним аспектам майбутнього України.
- Зокрема на події вже виступили прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, керівники спецслужб, а також голови низки міністерств.
- До слова, попередня пресконференція Володимира Зеленського відбулась 19 грудня 2023 року. Вона була присвячена підсумкам року.