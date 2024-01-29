Прессекретар Зеленського заперечив чутки про звільнення Залужного

У мережі ввечері 29 січня поширилася інформація про можливе звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зрештою цю інформацію спростували у Володимира Зеленського.

Про це у коментарі 24 Каналу заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Тому вся інша інформація, яку ширили попередньо про звільнення Головнокомандувача ЗСУ, є недостовірною.

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Никифоров спростував інформацію про звільнення Залужного

На запитання про можливе звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного прессекретар Зеленського сказав, що не підтверджує жодну інформацію, яку публікували у ЗМІ чи мережі.

Я заперечую звільнення Залужного. Телеграм-канали помиляються,

– сказав він.

Крім того, Никифоров зазначив, що наразі предмету для розмов стосовно можливого звільнення Залужного – немає. Тому Валерій Залужний наразі лишається на своїй посаді Головнокомандувача ЗСУ, як це було і раніше.

У мережі ширилася інформація про звільнення Залужного