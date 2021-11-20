Президент Болгарії назвав анексію "порушенням" та знову заявив про "російський" Крим
Джерело:bTV Новините
Румен Радєв прокоментував свою попередню заяву про те, що Крим нібито "російський". Цього разу він заявив, що у сказаних словах "немає жодної драми".
Він зауважив також, що окупація Криму є порушенням міжнародного права. Відповідну заяву політик зробив 19 листопада, відповідаючи на питання журналістів.
Читайте більше Президент Болгарії назвав Крим "російським": реакція МЗС України
Президент Болгарії знову назвав Крим "російським"
Радєв пояснив журналістам, що, мовляв, "немає жодної драми", "питання абсолютно зрозуміле".
Анексія Криму є порушенням міжнародного права, але, як я сказав учора ввечері (мовиться про 18 листопада – 24 канал) у політиці є реалії, і на даний момент Крим є російським,
– вдруге заявив Радєв.
До речі, 18 листопада під час теледебатів Атанас Герджиков, опонент президента, заявив, що Крим – це Україна. Після цього запитав думку Радєва. Саме тоді він назвав Крим "наразі російським".
Румен Радєв є нинішнім президентом Болгарії, що хоче переобратися на другий термін.
Коротко про скандал через заяву Радєва
- Після того, як президент Болгарії назвав півострів "російським", він також заявив, що санкції проти Росії – неефективні.
- Щодо своєї проокупантської позиції, Румен Радев сказав, що це "прагматизм у зовнішній політиці". Також він додав, що країна-агресорка – нібито дуже важливий фактор у боротьбі з глобальним тероризмом.
- В українському МЗС відреагували на слова політика – там сказали, що слова глави Болгарії не сприяють розвитку добросусідських відносин між країнами та суперечать позиції Софії шодо підтримки суверенітету України.
- За вимогою МЗС України, 19 листопада до них на зустріч прибув посол Болгарії Костадін Коджабашев. Він запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід'ємної частини території.
- Коджабашев пояснив, що Болгарія бере активну участь у Кримській платформі.