Президент Болгарії назвав анексію "порушенням" та знову заявив про "російський" Крим

20 листопада 2021 , 13:32
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Джерело:

bTV Новините

Румен Радєв прокоментував свою попередню заяву про те, що Крим нібито "російський". Цього разу він заявив, що у сказаних словах "немає жодної драми".

Він зауважив також, що окупація Криму є порушенням міжнародного права. Відповідну заяву політик зробив 19 листопада, відповідаючи на питання журналістів. 

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Президент Болгарії знову назвав Крим "російським"

Радєв пояснив журналістам, що, мовляв, "немає жодної драми", "питання абсолютно зрозуміле". 

Анексія Криму є порушенням міжнародного права, але, як я сказав учора ввечері (мовиться про 18 листопада – 24 канал) у політиці є реалії, і на даний момент Крим є російським,
– вдруге заявив Радєв.

До речі, 18 листопада під час теледебатів Атанас Герджиков, опонент президента, заявив, що Крим – це Україна. Після цього запитав думку Радєва. Саме тоді він назвав Крим "наразі російським".

Румен Радєв є нинішнім президентом Болгарії, що хоче переобратися на другий термін.

Коротко про скандал через заяву Радєва

  • Після того, як президент Болгарії назвав півострів "російським", він також заявив, що санкції проти Росії – неефективні. 
  • Щодо своєї проокупантської позиції, Румен Радев сказав, що це "прагматизм у зовнішній політиці". Також він додав, що країна-агресорка – нібито дуже важливий фактор у боротьбі з глобальним тероризмом.
  • В українському МЗС відреагували на слова політика – там сказали, що слова глави Болгарії не сприяють розвитку добросусідських відносин між країнами та суперечать позиції Софії шодо підтримки суверенітету України.
  • За вимогою МЗС України, 19 листопада до них на зустріч прибув посол Болгарії Костадін Коджабашев. Він запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід'ємної частини території.
  • Коджабашев пояснив, що Болгарія бере активну участь у Кримській платформі.
Автор: Діана Квасневська