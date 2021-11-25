Президент Чехії захворів на коронавірус і повернувся в лікарню одразу після виписки
Джерело:Novinky
Після виписки з лікарні президент Чехії Мілош Земан лише кілька годин пробув у замку в Ланах. Ближче до вечора політик отримав позитивний тест на коронавірус, через що його знову госпіталізували.
Мілоша Земана одразу ж госпіталізували. Однак оточення президента повідомляє, що симптомів коронавірусу в політика немає.
Що було раніше Президента Чехії Земана виписали з госпіталю, де він провів понад місяць
Призначення прем'єр-міністра перенесли
Тест на коронавірус політику зробили згідно з вимогами перебування у резиденції. Як тільки він показав позитивний результат, Земана повернули до військового госпіталю, з якого виписали вранці.
Через захворювання Мілош Земан скасував офіційне призначення прем'єр-міністра Петра Фіали, яке мало б відбутися 26 листопада. Цю подію перенесли на поки що невизначений термін.
Медики заявили, що стан президента стабільний. Він отримує необхідне лікування.
Госпіталізація Земана: головне
- 10 жовтня після проведення парламентських виборів у Чехії, на яких панівна партія зазнала поразки, президента Мілоша Земана госпіталізували.
- У країні уже говорили про те, щоб застосувати конституційну статтю та позбавити Земана президентських повноважень, оскільки він не міг їх виконувати.
- Земан майже місяць провів у реанімації, однак уже 4 листопада його перевели до звичайної палати.
- Наступного дня керівник консиліуму лікарів та ректор Карлового університету в Празі Томаш Зіма заявив, що у 77-річного президента Чехії цироз печінки.