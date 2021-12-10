Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну

Президент Хорватії різко відреагував на нещодавню поїздку прем'єра Андрія Пленковича в Україну. Він описав цей візит як "чисте шарлатанство"

Все тому, що відбувався він на тлі високої напруги у відносинах із Росією. Зоран Міланович заявив, що глава уряду "втече до Брюсселя, якщо ситуація стане жорсткою".

Раніше У Хорватії готові поділитися досвідом деокупації з Україною, – прем'єр

Що робив Пленкович в Україні

У межах цього візиту хорватський прем'єр-міністр відвідав Київ та Львів. Він, зокрема, повідомив, що Хорватія стала ще однією країною Євросоюзу, яка уклала двосторонні декларації щодо визнання європейської перспективи України.

Цей візит зміцнив дружбу між Києвом та Загребом, але ці відносини жодним чином не спрямовані проти Росії,

– підкреслив Пленкович.

Як прем'єр відреагував на слова президента

Пленкович заявив, що "не читав і не буде читати, що сказав Міланович". Мовляв, він цього не заслуговує. На зухвалі формулювання президента про його візит в Україну прем'єр відреагував з іронією й назвав їх "черговим успіхом". "Бачу, він у чудовій формі. Звісно, ​​наші українські друзі будуть у захваті від такої заяви президента Хорватії. Він приносить славу хорватській зовнішній політиці, це правильний шлях, я його вітаю", – не стримувався посадовець.



Пленкович зустрівся зі Зеленським / Фото ОП

Водночас він пояснив, що з Москвою у Хорватії також існує політичний діалог та є економічна співпраця. Втім, відносини з Україною – це не відносини проти Росії. "Ми знаємо їхні позиції, ми маємо відносини з Україною", – додав Пленкович. З огляду на розбіжності у поглядах, політика запитали, чи повинен він з президентом спільно розробляти зовнішню політику країни. "Не з тим, хто має такі погляди та неймовірні тези про характер цього візиту в Україну", – відповів чиновник.