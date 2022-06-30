Президент Індонезії після Києва поїде до Путіна і проситиме про мир

Президент Індонезії Джоко Відодо напередодні відвідав Київ та зустрівся з главою України Володимиром Зеленським. Відодо повідомив, що має намір одразу поїхати до Москви та просити Володимира Путіна припинити бойові дії.

Про це індонезійський лідер повідомив під час спільних заяв зі своїм українським колегою. Відодо зазначив, що його візит – це вияв стурбованості через війну в Україні.

Раніше Президент Індонезії Джоко Відодо прибув із візитом до Києва

Відодо хоче передати Путіну "бажання миру"

Президент Індонезії наголосив, що особисто передав запрошення Зеленському на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться у листопаді 2022 року на Балі. Також Відодо запевнив, що всі країни мають дотримуватись принципу суверенітету та територіальної цілісності.

Хоча нам здається, що зараз дуже важко досягнути певних цілей – мирного врегулювання ситуації, але ми не маємо забувати, що це – наша мета. Я маю звістку для президента Зеленського і я матиму зустріч з президентом Путіним, якому висловлю наше бажання миру,

– наголосив президент Індонезії.

Відодо запевнив, що уряд його країни та народ зробить все задля допомоги медикаментами і також взяв участь у відбудові України після війни. Мовиться про лікарні на Київщині.

Президент Індонезії наголосив, що треба зробити все можливе, аби забезпечити експорт зерна.

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Що раніше було відомо про перемовини Відодо з Путіним:

До поїздки в Україну Джоко Відодо відвідав саміт "Великої сімки" у Німеччині.

Перед форумом президент Індонезії анонсував свій візит до Києва, а потім до Москви.

Відодо зазначив, що попросить Путіна припинити ведення вогню. Це потрібно задля відновлення ланцюгів постачання продовольства.

Дивіться відео брифінгу Джоко Відодо та Володимира Зеленського: