Президент не втручається в розслідування, – речник Зеленського про справу Трухіна

Володимир Зеленський не втручається в розслідування резонансної ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Про позицію президента "доречно буде говорити після того, як Державне бюро розслідувань оприлюднить результати розслідування".

Таку заяву щодо ставлення Зеленського до ДТП за участю Трухіна у коментарі виданню повідомив речник голови держави Сергій Никифоров.

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Зеленський не втручається в розслідування справи Трухіна

За словами Никифорова, про позицію Зеленського щодо участі депутата Верховної Ради із фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна у ДТП доречно буде говорити лише після того, як ДБР оприлюднить результати розслідування.

Речник президента також прокоментував інформацію, оприлюднену виданням ZN.UA про те, що поліція має у розпорядженні запис поведінки Трухіна після аварії. На цьому відео начебто є свідчення того, що за кермом автівки, яка спричинила ДТП, був Трухін, і поводився він з поліцейськими, які прибули на місце аварії, "доволі агресивно".

Президент, звичайно, має більше інформації, ніж ми з вами, але це не означає, що він втручається у перебіг розслідування,

– додав Никифоров.

Нагадаємо, 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася аварія, учасником якої, ймовірно, був "слуга народу" Олександр Трухін.

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