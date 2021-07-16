Тепер закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Важливо Противники зламали зуби, – Зеленський про повернення в'язниці за брехню в деклараціях
Що тепер зміниться
Документ удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за неподання декларації та декларування недостовірної інформації. Відтепер брехня у декларації буде кримінальним правопорушенням.
За умисне недекларування передбачений:
- штраф від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42 500 гривень до 51 тисячі гривень);
- або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;
- або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавленням волі строком на 1 рік.
Крім того, особа, яка вчинила таке кримінальне правопорушення, не може бути звільнена від відповідальності, навіть якщо вона щиро покаялася й активно сприяла розкриттю злочину та повністю відшкодувала завдані нею збитки.
Що цьому передувало
- У жовтні 2020 року КСУ визнав неконституційною норму закону про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Це викликало не аби яке обурення у суспільстві.
- Тож вже у листопаді Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт, який повертає відповідальність за неправдиве декларування.
- 9 червня парламент проголосував за закон, проте зі суперечливими правками. Наприклад, одна з них скасовувала покарання за брехню щодо майна родичів. Зеленський наклав на той варіант документу вето і згодом подав новий законопроєкт.