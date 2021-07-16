Теперь закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Важно Противники сломали зубы, – Зеленский о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях
Что теперь изменится
Документ совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за непредставление декларации и декларирование недостоверной информации. Отныне ложь в декларации будет уголовным правонарушением.
За умышленное недекларирование предусмотрен:
- штраф от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 500 гривен до 51 тысячи гривен)
- или общественные работы на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы сроком на 1 год.
Кроме того, человек, совершивший такое уголовное преступление, не может быть освобожден от ответственности, даже если он искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления и полностью возместил причиненный ущерб.
Что этому предшествовало
- В октябре 2020 года КСУ признал неконституционной норму закона об уголовной ответственности за ложь в декларациях. Это вызвало не абы какое негодование в обществе.
- Поэтому уже в ноябре Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, который возвращает ответственность за ложное декларирование.
- 9 июня парламент проголосовал за закон, однако с противоречивыми правками. Например, одна из них отменяла наказание за ложь в отношении имущества родственников. Зеленский наложил на тот вариант документа вето и впоследствии подал новый законопроект.