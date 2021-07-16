Теперь закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Что теперь изменится

Документ совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за непредставление декларации и декларирование недостоверной информации. Отныне ложь в декларации будет уголовным правонарушением.

За умышленное недекларирование предусмотрен:

штраф от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 500 гривен до 51 тысячи гривен)

или общественные работы на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы сроком на 1 год.

Кроме того, человек, совершивший такое уголовное преступление, не может быть освобожден от ответственности, даже если он искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления и полностью возместил причиненный ущерб.

Что этому предшествовало