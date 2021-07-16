Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за брехню в деклараціях

Володимир Зеленський підписав закон, якими запроваджується кримінальна відповідальність за брехню в декларації. Цей закон нардепи ухвалили після повторного розгляду 29 червня.

Тепер закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Що тепер зміниться

Документ удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за неподання декларації та декларування недостовірної інформації. Відтепер брехня у декларації буде кримінальним правопорушенням.

За умисне недекларування передбачений:

штраф від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42 500 гривень до 51 тисячі гривень);

або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавленням волі строком на 1 рік.

Крім того, особа, яка вчинила таке кримінальне правопорушення, не може бути звільнена від відповідальності, навіть якщо вона щиро покаялася й активно сприяла розкриттю злочину та повністю відшкодувала завдані нею збитки.

Що цьому передувало