Президент Угорщини на Кримській платформі бідкався на долю угорців

Президент Угорщини Янош Адер приїхав на саміт Кримської платформи. Втім, у своїй промові на заході він приділив значну увагу не Криму, а проблемам угорців з минулого.

Янош Адер на початку виступу сказав, що угорців часто називають "нацією свободи". Виступаючи на саміті Кримської платформи, він згадав про проблеми, з якими зіткнулось угорське населення.

Нагадаємо У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

"Сподіваюся, угорці почуватимуться в Україні як вдома"

Президент Угорщини декілька хвилин розповідав про те, як угорців у минулому притискали різні держави, у складі яких опинялася ця нація. Багато уваги він приділив розповідям про національний супротив угорців і репресії проти них.

Щодо Криму, то Янош Адер зазначив: угорці розуміють, чому це є "незагоєною раною для українців".

Президент Угорщини заявив, що його держава непохитно підтримує територіальну цілісність України. Він вважає, що немає альтернативи мирному врегулюванню конфлікту на Сході України. Щодо безпеки України, то він неоднозначно натякнув про "безпеку угорців", на яку він сподівається.

Ми підтримуємо Україну на шляху до вирішення цього конфлікту. Ми сподіваємося, що Україна зможе забезпечити безпечне майбутнє для усіх своїх громадян і що угорці зможуть почуватися в Україні, як вдома,

– заявив Адер.

Заяви інших учасників Кримської платформи

Подібні історичні паралелі провів голова сенату Чехії Мілуш Вистрчіл. Він розповів, що його країна з власного досвіду розуміє Україну у ситуації з окупацією Криму.

Глава МЗС Австрії Александер Шелленберг заявив, що окупація Криму несе загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Усе через те, що Росія "керується законом джунглів".

Глава уряду Хорватії Андрей Пленкович українською мовою виступив на першому саміті "Кримської платформи". Він висловив абсолютну підтримку Україні і її цілісності.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що в Україні почувається як удома. Українців він вважає своїми найближчими друзями.