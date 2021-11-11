Президент Зеленський обговорив з главою Литви ситуацію на кордоні з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини зі своїм литовським колегою – Ґітанасом Наусєдою. Глави держав торкнулись проблеми міграційної кризи – напруження на кордоні з Білоруссю.

Зеленський проінформував Наусєду про рішення РНБО 10 листопада. Мовиться про протидію загрозі на кордоні.

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Глава України запевнив президента Литви, що на межі між Україною та Білоруссю значно посилено заходи безпеки.

Україна нарощує потужності прикордонної служби

Ми будемо адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах. Ми вже нарощуємо потужності прикордонної служби. Готові залучити й інші резерви,

– зазначив Зеленський.

Також президенти обговорили питання безпеки на Сході України і торкнулись епідеміологічної ситуації в нашій державі.

Литва раніше запровадила надзвичайний стан на кордоні

Литва та Україна координуватимуть заходи з метою збереження свободи взаємних поїздок громадян.

Зазначимо, що Литва услід за Польщею ухвалила рішення про введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Спочатку з такою пропозицією виступило Міністерство внутрішніх справ, згодом за це проголосували і у Сеймі.

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Надзвичайний стан діятиме протягом місяця – з 10 листопада – на всій ділянці литовсько-білоруського кордону й углиб країни на 5 кілометрів від нього.