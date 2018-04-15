Президент Сирії Башар Асад загримів у базу "Миротворця" через своїх дітей: відомі деталі

Президент Сирії Башар Асад потрапив у базу даних українського волонтерського проекту "Миротворець" у розділ "Чистилище" через відвідування його дітьми табору "Артек" в Криму.

Відповідні дані внесені у базу сайту "Миротворець".

Нагадаємо, напередодні президент Сирії розповів, що його діти у 2017 році відпочивали у таборі "Артек" в окупованому російськими військами Криму. Асад зазначив, що після відвідин окупованого півострова, діти "стали краще розуміти Росію".

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"Свідома організація порушення Державного кордону України неповнолітніми дітьми з метою проникнення в окупований Росією Крим (ст. 331, 331-1 Кримінального Кодексу України). Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країна-агресор). Участь в спробах легалізації анексії АР Крим", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі його затримання українськими правоохоронними органами, йому загрожує до 5 років позбавлення свободи.

Президент Сирії Башар Асад потрапив у базу "Миротворця"