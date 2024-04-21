Президент Швейцарії написала Путіну листа після його переобрання: у Берні поспішили виправдатися

У Берні визнали, що очільниця країни Віола Амгерд звернулася до російського диктатора після того, як той був "переобраний" на черговий термін. Швейцарці кажуть, що меседж їх президентки до Путіна не містив вітання із "перемогою".

Так, у Міноборони Швейцарії запевнили, що президентка не вітала Путіна, а закликала його до діалогу.

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Що було у листі

У розмові із журналістами представник Міноборони Лоренц Фрішкнехт зауважив, що цей лист не є привітанням. Зокрема, у ньому глава держави висловлювала співчуття жертвам теракту в "Крокус Сіті Холл" і постраждалим від повеней у регіонах Росії.

Фрішкнехт назвав листа Амгерд "закликом до діалогу у важкі часи". Вона пояснює Путіну позицію Швейцарії, яка стоїть на тому, що шлях до миру пролягає через повагу до міжнародного права та прав людини, а також універсальні принципи ООН.

Нагадаємо, що на початку року Берн запропонував провести саміт миру на рівні лідерів держав, присвяченому завершенню війни в Україні. Участі Росії на цьому етапі не передбачено.

Хоча Москву так і не запросили, там запевнили, що якби навіть отримали запрошення, то однаково б не брали участі.

Зокрема, голова МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що Швейцарія не є підходящим майданчиком для проведення мирної конференції. Дипломат звинуватив країну у тому, що вона припинила бути нейтральною стороною і перетворилася на відверто ворожу.

Зазначимо, що саміт миру запланований на 15 – 16 червня. На нього запросили представників понад сотні держав. У Зеленського неодноразово говорили про можливість участі Росії у саміті миру. Там наголошували, що не виключають участі Москви у другому саміті за умови, що вона справді прагнутиме справедливого миру.