Президентка Словаччини розповіла, як з Дудою переконує Європу підтримати вступ України в ЄС

1 червня 2022 , 01:04
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Президентка Словаччини Зузана Чапутова спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою домовляється з європейськими лідерами про членство України в ЄС.

Так, Чапутова розповіла про це на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає 24 канал.

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Як Дуда та Чапутова переконують ЄС

Коли Дуда був у Словаччині, політикиня запропонувала йому разом почати перемовини з лідерами ЄС щодо надання Україні статусу кандидата на вступ. Кожен з них індивідуально вів такі перемовини з лідерами. Надалі теж планують організувати схожі переговори. Однак президентка поки не уточнила, з якими саме країнами.

Вірю, що країни, які останніми долучились до Євросоюзу, зможуть нас зрозуміти. Однак необхідна хороша аргументація щодо статусу кандидата,
– зазначила президентка.

Вона додала, що ці кроки будуть вагомими перед червневим самітом ЄС. Зеленський подякував колезі за потужну підтримку в євроінтеграції нашої держави.

Візит президентки Словаччини в Україну

Заявку на членство України в ЄС розглянуть в червні

28 лютого сталась історична подія – Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Її майже відразу схвалив Європарламент.

На початку літа Єврокомісія вже повинна надати відповідь щодо вступу України у ЄС. Поки що держава може отримати статус кандидата на вступ. Раніше в Офісі Президента сподівались, що у червні України таки отримає статус кандидата.

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Автор: Ольга Музика