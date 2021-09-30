Можливо, було якесь таємне засідання фракції, – Разумков про процедуру відкликання

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював процедуру відкликання спікера. Сам Дмитро Разумков каже, що з президентом ще про це не спілкувався, проте з Арахамією розмова вже була. Голова парламенту додав, що претензій не почув.

Досі не зрозуміло, хто саме ініціював процедуру – нардеп Арахамія чи ціла фракція "Слуга народу".

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Можливо, було якесь таємне засідання фракції

Дивіться, це хай вони між собою розберуться. Бо лист прийшов від фракції, на бланку фракції, підписаний головою фракції, тому я думаю, що було засідання, просто воно якесь таємне, мабуть, було,

– пояснив Разумков.

Спікер додав, що до нього телефонують і звертаються чимало депутатів, які наголошують, що за таке рішення на фракції не голосували. Разумков каже: люди у монобільшості, які не підтримують його відкликання, є, проте конкретних прізвищ він називати не став.

Головне про відкликання Дмитра Разумкова:

Процедуру відкликання спікера ініціював Давид Арахамія. Він звернувся за підписними листами.

При цьому у фракції стверджували, що у такий спосіб Арахамія реалізував своє право, як нардепа.

Прессекретарка Разумкова Ольга Туній наголосила, що документ надійшов саме від "Слуги народу".

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Аби ініціювати процедуру відкликання спікера необхідні щонайменше 150 підписів нардепів – оригіналів із зазначеними відомостями. Після цього можливе внесення пропозиції у парламент.

Дивіться відео брифінгу Дмитра Разумкова: