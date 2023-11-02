У Зеленського прокоментували можливість президентських виборів під час війни

Серед українців тривають дискусії щодо можливості проведення президентських виборів. Вони стосуються ризиків з точки зору безпеки, забезпечення права людей бути обраними чи обирати, проведення агітаційних заходів тощо.

На рівні Офісу Президента України нема дискусій щодо проведення президентських виборів. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Ці дискусії тривають на різних рівнях. Зокрема, на рівні політичних партій, парламенту. Це нормальні дискусії. Це не означає, що завтра вибори точно будуть чи їх точно не буде. Треба, щоб суспільство вміло про це говорити", – сказав посадовець.

Консенсусу у суспільстві нема

Михайло Подоляк зазначив, що сьогодні в Офісі Президента Україні не обговорюють питання виборів. Крім того, у суспільстві нема консенсусу щодо можливості проведення президентських виборів.

Сьогодні цього консенсусу немає. Суспільство відверто говорить, що поки не бачить можливості провести ці вибори так, щоб вони були абсолютно об'єктивними з точки зору "ці балотуються, проводять агітацію, мають можливість бути обраними, чи обирати" і так далі,

– сказав він.

Радник голови ОПУ підкреслив, що це питання потребує суспільного обговорення за допомогою різних технологічних заходів. Зокрема, масштабних соціологічних опитувань.

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