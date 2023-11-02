У Зеленського прокоментували можливість президентських виборів під час війни
Серед українців тривають дискусії щодо можливості проведення президентських виборів. Вони стосуються ризиків з точки зору безпеки, забезпечення права людей бути обраними чи обирати, проведення агітаційних заходів тощо.
На рівні Офісу Президента України нема дискусій щодо проведення президентських виборів. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
До теми Вибори у 2024 році: спікер Ради назвав "п'ять ключових проблем" для їх проведення
"Ці дискусії тривають на різних рівнях. Зокрема, на рівні політичних партій, парламенту. Це нормальні дискусії. Це не означає, що завтра вибори точно будуть чи їх точно не буде. Треба, щоб суспільство вміло про це говорити", – сказав посадовець.
Консенсусу у суспільстві нема
Михайло Подоляк зазначив, що сьогодні в Офісі Президента Україні не обговорюють питання виборів. Крім того, у суспільстві нема консенсусу щодо можливості проведення президентських виборів.
Сьогодні цього консенсусу немає. Суспільство відверто говорить, що поки не бачить можливості провести ці вибори так, щоб вони були абсолютно об'єктивними з точки зору "ці балотуються, проводять агітацію, мають можливість бути обраними, чи обирати" і так далі,
– сказав він.
Радник голови ОПУ підкреслив, що це питання потребує суспільного обговорення за допомогою різних технологічних заходів. Зокрема, масштабних соціологічних опитувань.
Подоляк про можливість президентських виборів: дивіться відео
Президентські вибори у 2024 році: головне
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що по закону Україна не має права наразі проводити вибори. Він наголосив, що вибори мають відбуватися на нашій території, військові повинні мати можливість проголосувати. Зокрема, мовиться про тих героїв, які перебувають на першій лінії. Окрім того, потрібні спостерігачі з усього світу, щоб вибори бути прозорі та демократичні.
- Також український лідер зазначив, що українці, які наразі перебувають за кордоном, мають право віддати свій голос. Ще одним важливим питанням є безпека. Вибори необхідно провести так, щоб не було ризиків бомбардування, однак вони будуть. Крім того, держава не буде використовувати на вибори ті кошти, які йдуть на придбання зброї.
- З іншого боку, Зеленський зазначив, що не боїться програти вибори. Тому президент готовий до зміни законодавства. На питання, чи буде він балотуватися на наступних виборах, він сказав, що якщо буде тривати війна і вибори будуть відбуватися, він ніколи не кине свою державу.