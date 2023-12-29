Приблизно 110 ракет було випущено по Україні, більшу частину збито, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Росія здійснила масований обстріл українських міст. На це відреагував президент нашої держави. Він розповів про успіхи протиповітряної оборони та кількість випущених ракет.
У ніч на 29 грудня та під ранок російські окупанти випускали балістичні, крилаті ракети по нашій державі, а також дрони-камікадзе типу "Шахед". Глава держави Володимир Зеленський підсумував, що системи ППО ліквідували більшу частину з випущених цілей.
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Зеленський про удар по Україні
Власне, загарбники запустили по нашій державі 110 ракет. Поцілили вони у пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки, приватні будинки, комерційний склад та паркувальний майданчик.
Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито,
– написав Зеленський.
Як зазначив президент, на жаль, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Водночас всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям.
"Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим… Російський терор повинен програти – і саме так і буде", – додав глава держави, акцентувавши, що Україна обов'язково відповість загарбникам на їхні атаки та продовжуватиме вести боротьбу.
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Більше про масовану атаку
- Власне, не застосували окупанти лише ракети типу "Калібр", хоча речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначала, що корабельне угруповування ворога в Чорному морі доволі велике – загальний залп "Калібрів" становить 16 одиниць.
- Вибухи чули жителі Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, а також Хмельницької та Сумської областей. Важливо, що у Дніпрі внаслідок атаки спалахнув торговий центр. Мер повідомив про загиблих і постраждалих.
- У Львові вибуховою хвилею були пошкоджені житлові будинки, три школи та один дитячий садочок. Міський голова показав моторошні кадри, на яких видно пошкоджену цивільну інфраструктуру.
- Крім того, багатоповерхівку було пошкоджено в Одесі під час масованого обстрілу. Також спалахнула пожежа – її оперативно ліквідували. Влада пообіцяла допомогти людям, чиє житло постраждало.