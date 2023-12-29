Приблизно 110 ракет було випущено по Україні, більшу частину збито, – Зеленський

Росія здійснила масований обстріл українських міст. На це відреагував президент нашої держави. Він розповів про успіхи протиповітряної оборони та кількість випущених ракет.

У ніч на 29 грудня та під ранок російські окупанти випускали балістичні, крилаті ракети по нашій державі, а також дрони-камікадзе типу "Шахед". Глава держави Володимир Зеленський підсумував, що системи ППО ліквідували більшу частину з випущених цілей.

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Зеленський про удар по Україні

Власне, загарбники запустили по нашій державі 110 ракет. Поцілили вони у пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки, приватні будинки, комерційний склад та паркувальний майданчик.

Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито,

– написав Зеленський.

Як зазначив президент, на жаль, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Водночас всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям.

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим… Російський терор повинен програти – і саме так і буде", – додав глава держави, акцентувавши, що Україна обов'язково відповість загарбникам на їхні атаки та продовжуватиме вести боротьбу.

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