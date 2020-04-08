Причащалися з однієї ложки, але слизової не торкалися: скандальне відео зі Львова і реакція УГКЦ

На Благовіщення 7 квітня у Львові священник УГКЦ причащав парафіян на задньому дворі церкви, причому всіх з однієї ложки. В архієпархії кажуть: жодного порушення карантину не було, гігієнічних норм та дистанції усі дотримувалися, а ложку до рота брали, "широко відкриваючи уста", аби не торкатися слизової.

У Львові зняли на відео, як люди причащалися з однієї ложки

Відео, де зафіксували процес причащання людей з однієї ложки, розмістила у фейсбуці Наталія Шахрайчук. "А ви платіть 17 000 за відсутність маски й гуляйте з дітьми на балконі", – написала вона.

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Відео показує церкву Зіслання Святого Духа УГКЦ (Українська греко-католицька церква) на Сихові – це один зі спальних мікрорайонів Львова.

Священник причащає парафіян у задньому дворі храму з однієї ложечки: дивіться відео

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Портал Tvoemisto.tv опублікував пояснення ситуації, яку бурхливо та здебільшого з обуреними коментарями обговорюють у мережі (відео Наталії Шахрайчук поширили понад 56 тисяч разів).

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Речник Львівської архиєпархії УГКЦ отець Павло Дроздяк заявив, що жодного порушення в діях священника не було: "Причастя відбувалося на відкритому просторі з дотриманням гігієнічних норм та дистанції, тому ми не можемо говорити про порушення".

Водночас в УГКЦ визнали, що причастя дійсно відбувалося з однієї ложки, але – її могли у будь-яку мить продезінфікувати.

Причащали з однієї ложечки, але не торкаючись до слизової оболонки. Водночас був присутній прислуговуючий, який тримав рушничок, промочений дезінфікуючою речовиною,

– сказав отець Дроздяк.

"Якби відбувся контакт, то ложку продезінфікували б", – уточнив представник церкви. І додав, що, власне, прихожани церкви мають звичку причащатися, "відкриваючи широко уста", і "ніколи не облизували ложицю".

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Прокоментував ситуацію і депутат Львівської міської ради та адміністратор спільноти "Варта 1" у фейсбуці (туди у першу чергу надіслала відео Наталія Шахрайчук) Ігор Зінкевич.

З точки зору "Розпорядження про служіння в часі епідемії" священник не порушив жодного пункту. Причастя відбувається на дворі, віряни далеко одне від одного, усі засоби безпеки були вжиті!

– написав депутат.

І додав, що "церква цього року закликає і просить молитися вдома, через онлайн-трансляції, дотримуватися правил ізоляції та бути відповідальними за життя інших".



В УГКЦ кажуть, що під час причастя люди дотримувалися гігієни та дистанції / Скриншот із відео Шахрайчук

Зауважимо, з 6 квітня в Україні діють нові карантинні обмеження. Серед них і заборона переміщуватися групою осіб у понад 2 людини, а тим більше – без маски.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу