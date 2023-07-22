Ні для кого не секрет: чи реально Китай причетний до нападу Росії на Україну

Голова британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур заявив, що Китай причетний до вторгнення Росії в Україну. Крім того, становить все більшу загрозу для інших держав.

Це 24 Каналу прокоментував політолог з Вашингтона Раміз Юнус. Він нагадав, що напередодні вторгнення кремлівський диктатор Владімір Путін прилітав до Китаю й напевно повідомив Сі Цзіньпіну свої наміри.

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Інформаційна атака

Як зауважив Юнус, англосакси працюють в тандемі у цій тематиці. Вони створюють на Тихоокеанському регіоні НАТО-2, куди залучають Австралію, Нову Зеландію, Південну Корею, Японію й хочуть під'єднати Фінляндію та В'єтнам. Тобто це все навколо Тайваню, ближче до кордонів Китаю.

На думку політолога з Вашингтону, заява MI6 – це інформаційний вкид в контексті політики стримування, яку застосовують англосакси щодо того ж Китаю. Атака, яку Велика Британія при підказці Вашингтона робить для того, аби посилити американський напрямок.

"Щодо участі Китаю в організації повномасштабного вторгнення. Яка участь? Що вони знали про це? Так ми й всі це знаємо з першого дня. Про це говорять всі експерти, це ні для кого не секрет", – сказав Юнус.

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