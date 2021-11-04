Причетність Росії: посольство США зробило заяву про мітинги антивакцинаторів

Посольство США в Україні пов'язує протести антивакцинаторів з російською дезінформацією. За даними посольства, акції проплачували приватні джерела в Росії.

Про це на своєму брифінгу зазначив спікер посольства США Деніел Ленгенкемп. Він вважає, що такий самий протест, як у Києві, відбувся і в столиці Молдови.

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Ба більше, є інформація, що схожі меседжі поширюються і в країнах Балтії.

Протестувальників фінансувала Росія

За словами спікера посольства США, у нього є перевірена інформація, що подібні повідомлення збігаються з наративами російської дезінформації. Зокрема, мовиться про заяву, що українці й росіяни – "один народ".

Учасники протесту стверджували, що отримували грошову підтримку з приватних джерел в Росії,

наголосив Ленгенкемп.

Він підкреслив, що Штати безпереконливо вірять у свободу слова і волю мирних зібрань. Проте водночас у посольстві переконані, що протести антивакцинаторів не керуються інтересами України та її громадян.

"Ми сподіваємося, що українці добре розберуться, що являє собою група протестувальників", – додав спікер посольства США.

Мітинг антивакцинаторів у Києві: коротко