Путін розпочав війну в Україні, щоб поквитатися за 2 приниження, – ексспівробітник КДБ

Приниження, за які мстить Владімір Путін, пов’язані з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем. І жодної іншої причини для війни немає.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він додав, очільник Кремля свято вірив у перемогу і думав, що все трапиться, як у Криму в 2014 році. Утім, власноруч запустив процес розпаду Росії.

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Поквитався за дворазове приниження

Сергій Жирнов пояснив, що саме мається на увазі під "приниженнями". Перше – це події 2004 – 2005 років, які увійшли в українську історію, як Помаранчева революція. Це серія мітингів, організована прихильниками Віктора Ющенка після оголошення результатів виборів, за якими нібито переміг Янукович. Тоді відбувся повторний другий тур, внаслідок якого українським президентом став Ющенко. Друге – події вже 2013 – 2014 років, які відомі як Революція Гідності.

"Далі він (Путін – 24 Канал) думав – йому спецслужби розказали і він вірив у це, що все буде, як у Криму в 2014 році. Вони зайдуть, всі отетеріють, здадуться і все. Поставлять на деякий час якесь зовнішнє управління, далі домовляться, призначать або Медведчука, або Януковича і почнуть писати новий розділ історії з Україною", – розповів про плани Путіна Жирнов.

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Зміна риторики на фоні програшу

Путін програє війну. Це яскраво видно й за зміною його риторики. Сергій Жирнов відзначив, зараз російський президент та його вірний прибічник Лавров активно "проштовхують" наратив, мовляв "воюють із Заходом".

Ідея така: Захід зібрав величезні сили на кордоні з Україною і збирався захопити Росію. Росія цю справу пронюхала і вирішила нанести попереджувальний удар. Тому не вона (Росія – 24 Канал) напала на Україну, насправді вона себе захищала. Це вже "палата №6",

– іронічно відзначив в ефірі спікер.

Крім цього, втрата Криму теж нічого не змінить для Росії. А Путін знайде аргументи, аби виправдати це перед тамтешніми елітами, сказав ексспівробітник КДБ.

"Якщо російські війська вийдуть з Криму, для Росії нічого не змінюється – вона залишається в тих же кордонах, які були до 1991 року. Путін скаже: от бачите – ми перемогли. Ми нічого не втратили. Все, він продасть це, як перемогу. А люди, які там п’ють горілку, не будуть вникати що залишилося, а що ні. Все це продати у пропагандистському ключі дуже просто", – пояснив Жирнов.

Чи повірять у це еліти

Утім, чи буде взагалі Путін виправдовуватися перед більшою частиною населення – Сергій Жирнов відзначив, що той звертається лише до так званих еліт.

"Путін не виправдовується перед країною і населенням. Тому що він їх за людей не вважає. Для Путіна немає жодної громадської думки. Це несерйозні речі для нього і позамежні поняття, які не входять в його плани. Він виправдовується перед елітою", – наголосив експівробітник КДБ.

Так звана еліта – це держчиновники, особи з більш-менш воєнним статусом (поліцейські, росгвардія, спецслужби) та люди, які будують економіку, намагаються заробляти гроші та витрачати їх всередині країни. Саме для цих "еліт" має значення, що робить Путін, а що ні, резюмував Сергій Жирнов.

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