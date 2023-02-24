Які провокації можуть здійснити росіяни у Молдові: Жданов спрогнозував 2 сценарії

Російське Міноборони готує провокації в окупованому Придністров’ї, щоб звинуватити у цьому Україну. Росія може здійснити теракт або спробувати розхитати політичну ситуацію в Молдові.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Україна не розглядатиме участь у цьому конфлікті, якщо керівництво Молдови не зробить офіційного звернення до нас.

Читайте також Роздмухування панічних настроїв: в ОК “Південь” пояснили, що відбувається в Придністровʼї

Варіанти російських провокацій у Молдові

Жданов зазначив, що в окупантів є дуже незначні сили для здійснення провокацій у Молдові. На його думку, є 2 можливі сценарії.

Військовий експерт вважає, що Росія може спробувати розхитати політичну ситуацію всередині Молдови. Зараз країна-агресорка використовує опозицію у Молдові та невдоволення людей підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.

Також Олег Жданов не виключає можливість теракту, але це, за його словами, малоймовірно.

Усе залежить від настроїв у суспільстві. Може, суспільство об’єднається навколо влади й буде захищатися від таких терактів та російських військ на їхній території,

– зауважив він.

Як підкреслив військовий експерт, Росія намагається дегуманізувати нас та показати, що саме Україна є агресором. Також він пригадав слова Президента України Володимира Зеленського про те, що ми зможемо розглядати участь у цьому конфлікті тільки після офіційного звернення влади Молдови.

"Якщо такого звернення не буде, то будемо просто чергувати на кордоні, як ми це робимо з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ і захищати свою власну територію", – наголосив Жданов.

Жданов про провокації Росії у Молдові: дивіться відео

Україна може допомогти Молдові

Олег Жданов переконаний, що Україна має достатньо сил для того, щоб однією військовою операцією провести демілітаризацію Придністров’я. Він пояснив, що достатньо зайти та роззброїти російські війська, а згодом передати їх в руки молдовської влади.

"Тут Росія грається з вогнем. Вони самі провокують керівництво Молдови на такий крок. З іншого боку, ми будемо вдячні за такий крок, тому що тоді ми знімемо ці війська, а вони нам допоможуть на Сході. Ми не будемо змушені тримати на заході таку велику кількість військ", – вважає військовий експерт.

Росія вигадує байки про наступ ЗСУ на Придністров'я