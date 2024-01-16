Придурки, все б давно закінчилося, – Путін про переговори з Україною

Володимир Путін, схоже, вже не може стриматися від благань про переговори. Цього разу він знову згадав про них.

Путін вийшов з бункера, щоб зробити низку нікому непотрібних заяв. При цьому він традиційно кашляв й хапав ротом повітря.

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Що Путін бреше про переговори

Диктатор заявив, що Росія начебто була готова до переговорів. Але приїхав Борис Джонсон й переконав Україну не йти на цей крок.

Ну чи не придурки? Якби тоді ми пішли на це, вже б 1,5 року все як закінчилося б,

– заявив Путін.

Варто зауважити, що Путін повторив черговий фейк, який бездарно склепала російська пропаганда. До слова, вже навіть Джонсон відреагував на цей вкид Кремля й назвав його "повною нісенітницею".

Путін бреше про переговори у той час, як Росія скоює геноцид українців. Руйнує українську інфраструктуру. Стирає з лиця землі цілі населені пункти.

Диктатор взявся погрожувати

Говорячи про якісь "переговори", Путін перейшов до погроз й заявив, що "по українській державності можуть завдати дуже серйозний удар". Диктатор, вочевидь, "забув", що нищівних ударів зазнає саме Росія. Країні-терористці не вдається реалізувати жодної своєї цілі. Станом на 16 січня 2024 року "пакетизувати" вдалося вже 372 090 російських окупантів.

Що в Україні кажуть про переговори

Дмитро Кулеба – глава МЗС України – назвав умову, за якої можна було б говорити про якісь переговори з Росією. Для цього потрібно багато зброї, аби Україна почувалася ще впевненішою на полі бою. Глава МЗС закликав країни-союзниці надати допомогу ЗСУ зараз, аби потім не зупиняти Росію в інших частинах світу.