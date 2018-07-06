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Прифронтова Авдіївка може залишитися без опалювального сезону

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Опалювальний сезон
Опалювальний сезон / vlasno.info

Через введення квот на імпорт сірчаної кислоти в Україну прифронтове місто Авдіївка може залишитися без опалення в зимовий період.

Про це повідомляє 5 канал. За словами директора Авдіївського коксохімічного заводу Муси Магомедова, нестача сірчаної кислоти неминуче призведе до зниження виробництва заводу, який живить місто теплом.

"З вересня місяця починається опалювальний сезон. У заводу не буде сірчаної кислоти в необхідній кількості. Що я повинен буду робити? Я змушений буду знижувати обсяги виробництва, причому – в рази. Виходить, що в Авдіївці НЕ буде опалення", – заявив Магомедов.

Як повідомлялося, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі встановила квоти на імпорт в Україну сірчаної кислоти. Раніше керівники великих коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.

На думку експертів, квоти на імпорт сірчаної кислоти є помилкою, оскільки українські виробники не в змозі задовольнити промисловість достатньою кількістю сірчаної кислоти. Зокрема, через банальний брак цистерн для її перевезення.

"Факт той, що ті цистерни, які є в наявності в Україні, вони можуть перевести 40 тисяч тонн продукції. А треба перевозити десь 110-120 тисяч тонн продукції", – заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Державна регуляторна служба ініціювала роботу моніторингової групи, яка досліджує стан справ навколо введення квот і може переглянути рішення міжвідомчої комісії про обмеження поставок цього виду сировини в Україну.

Теги: опалювальний сезон Авдіївка металургія імпорт
Джерело: 24 Канал
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