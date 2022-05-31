Пригальмували: "президент" Південної Осетії відклав референдум про об'єднання з Росією

"Глава" невизнаної республіки Південна Осетія вирішив зачекати з приєднанням до Росії. Алан Гаглоєв призупинив дію указу свого попередника на посаді і не поспішає з референдумом.

Про таке рішення Гаглоєва повідомляють російські ЗМІ. Референдум щодо приєднання Південної Осетії до Росії мав відбутись вже 17 липня 2022 року.

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Гаглоєв відклав референдум, хоча інтеграцію з Росією підтримує

Новоспечений "президент" повідомив на своєму офіційному інтернет-ресурсі, що цілком підтримує подальшу інтеграцію з Росією, проте одностороннє рішення референдуму є неприпустимим.

Гаглоєв доручив провести двосторонні консультації з Москвою задля "вивчення питань, пов'язаних з об'єднанням.

Указ про проведення волевиявлення підписав Анатолій Бібілов зовсім нещодавно – 13 травня. Зробив він це вже після того, як стало відомо про результати президентських виборів та його поразку.

У Кремлі були не проти проведення референдуму

У Кремлі одразу після підписання указу повідомили, що, мовляв, в організації референдуму "не беруть участі", проте порадили подумати над влучними формулюваннями для голосування.

Путін все спростив процедуру отримання громадянства для осетинів

Більшість країн світу не визнають "незалежність" регіону Південна Осетія від Грузії, отож відповідно не визнають і результати цього референдуму.

Раніше глава Кремля Володимир Путін вже спростив процедуру отримання громадянства Росії для жителів Південної Осетії. Таким чином, вони можуть отримати подвійне громадянство, не відмовляючись від попереднього.

Термін дії угоди між Росією та Південною Осетією, яка це регламентує, – 5 років і згодом він може бути продовжений автоматично безліч разів. Для того, щоб зупинити дію договору, одна зі сторін має відмовитись.

Експерти пояснили ідею з приєднанням Південної Осетії до Росії

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, навіщо Кремлю приєднувати до Росії Південну Осетію. Експерт зазначив, що Москва "свято вірить у відродження імперії". Томі для росіян важливо завойовувати бодай маленькі території, попри те, що загальний рівень життя від цього не покращуватиметься.

Південну Осетію росіяни фактично окупували у 2008 році, проте референдуи вирішили провести саме зараз. Мусієнко каже: це, аби відволікти росіян від провалів російської армії в Україні. При цьому російському керівництву варто було б задуматись над іншими: як зберегти в цілісності власні території, а не зазіхати на нові.

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Влада невизнаної Південної Осетії хоче об'єднатись з Росією: коротко

Перші заяви від "президента" Південної Осетії Анатолія Бібілова щодо офіційного входження в склад Росії пролунали у березні 2022 року.

Вже після проведення виборів, новий "глава" невизнаної республіки Алан Гаглоєв підтримав рішення свого попередника, проте зазначив: це відбудеться тоді, коли "прийде час".

Про своє невизнання результатів квазіголосування вже повідомили офіційно в Грузії. У Тбілісі кажуть – ані "незалежності" Південної Осетії, ані її "влади" вони не визнають.

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