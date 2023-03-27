Крах режиму Путіна: політолог припустив, чи наважаться російські еліти на змову

У мережу злили аудіозапис нібито телефонної розмови із голосами, схожими на голоси російського мільярдера Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина. Там співрозмовники обговорювали своє невдоволення диктатором, невтішне майбутнє Росії та війну проти України.

Утім, одна справа про це жалітися телефоном, а інша – переходити до дій, які смертельно небезпечні для життя. Про це в коментарі 24 Каналу заявив політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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"Будь-які олігархи, неважливо, певні силовики, які б намагалися проти Путіна змову влаштувати, вони повинні жорстко ризикувати своїм життям", – заявив він.

Ейдман переконаний, якщо вони попадуться, якщо їх хтось видасть, то їх просто можуть вбити.

Там, зрозуміло, атмосфера така, що хто перший донесе – той і має рацію. Я думаю, навіть судити не будуть. "Новічка" просто доллють в каву і все,

– розказав він.

Через це, упевнений політолог, до змови ще дуже великий крок.

"Але чи зроблять цей крок члени російської керівної верхівки чи ні – це інше питання", – сказав він.

Чи здатна російська еліта на змову: дивіться відео

Історія змов в Росії є

Соціолог зауважив, що, попри смертельну небезпеку таких дій, історія свідчить, що коли верхівка вважала, що "перше обличчя" для неї токсичне й страх перед ним ставав менш сильним, аніж страх перед тими наслідками, які несе політика цього "першого обличчя", то тоді ця верхівка все ж таки йшла на змову.

"Йшла на змову та усунення цього "першого обличчя" – диктатора, царя. Згадаємо історію вбивства Павла I, повалення Хрущова, страту Берії. Такі приклади, безумовно, є", – розказав Ігор Ейдман.

Він зауважив, що різноманітна історія змов проти "першого обличчя" в Росії є. Політолог вважає, що, якщо крах режиму не настане зовсім швидко внаслідок військової поразки, а розтягнеться, то тоді така успішна змова верхівки проти Путіна цілком можлива.

Що відомо про розмову нібито Пригожина та Ахмедова