В Африку поки рано, – військовий експерт припустив, що робитиме Пригожин в Білорусі

Конфлікт Євгенія Пригожина з російською владою, що вилився в заколот в Росії, розв'язав Алєксандр Лукашенко. Саме він проводив перемовини з ватажком ПВК "Вагнера". Одною з їхніх домовленостей став переїзд Пригожина до Білорусі.

Військовий експерт Юрій Федоров зауважив, що ця країна є головною альтернативою для перебування ватажка вагнерівців. Про це він розповів 24 Каналу.

До теми Перекантуються за свій рахунок, – Лукашенко підтвердив, що Пригожин вже у Білорусі

В Росії небезпечно

Інше місце, куди може прямувати Пригожин, це Африка.

Але в Африку, він напевно вважає, йому поки що зарано їхати,

– припустив військовий експерт.

Водночас перебування в Росії може загрожувати Пригожину дуже тяжкими наслідками аж до його вбивства. Тому єдиний варіант, який бачить він, це Білорусь. Адже вона розташована неподалеку від Росії, а йому напевно не хочеться їхати кудись далеко.

Військовий експерт розповів, навіщо Пригожин відправився до Білорусі: дивіться відео

Чи є загроза Україні

"Є інформація, що до Білорусі буде перекинути частина найманців з ПВК "Вагнера". І тоді Пригожин може грати важливу роль в самій Білорусі. І може загрожувати Україні", – зауважив він.

За умови, якщо в Білорусі накопичиться певна кількість вагнерівців, він може загрожувати Україні вторгненням через північний кордон. Навряд чи вагнерівці вирушать на Київ – він добре захищений і всі шляхи до столиці перекриті з Білорусі.

"Але загрожувати диверсіями або вторгненням на західному напрямку – у бік Луцька, Рівно тощо – розглядається як можливий варіант. Саме через ці причини Пригожин відправився до Білорусі. Однак невідомо на тривалий час чи ні", – підкреслив Юрій Федоров.

Більше про можливе розташування ПВК "Вагнера" в Білорусі

26 червня з'явилась інформація, що в Білорусі, поблизу міста Осиповичи нібито почали будувати табори для розміщення 8 тисяч вагнерівців. Місце майбутнього розташування найманців буцімто є на відстані 200 кілометрів від кордону з Україною. Також повідомлялось про перекидання в Білорусь вагнерівців, які під час заколоту Пригожина перебували в Ростові.

Однак моніторингова група "Беларускі Гаюн" наразі спростувала цю інформацію та запевнила, що не має свідчень щодо будівництва табору ПВК "Вагнера" в Осиповицькому районі Могильовської області.

Водночас у ДПСУ постійно стежать за ситуацією стосовно вагнерівців. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зауважив, що інформація про спорудження таборів вагнерівців в Білорусі на сьогодні не є дійсною.

Проте, за його словами, виключати можливий розвиток подій довкола ПВК "Вагнера" не слід. Саме тому ситуацію в Білорусі контролює українська розвідка та прикордонна служба.