Залишилося недовго: ексагент КДБ припустив, коли можуть ліквідувати Пригожина

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин дуже швидко завершив своє повстання. Однак він дуже сильно налякав Владіміра Путіна, який не пробачить ватажку зеків такого приниження. Пригожина вб'ють до кінця 2023 року.

Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, якщо Пригожина не вб'ють, то він стане наступним президентом Росії.

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"У нього вертоліт впаде чи ще щось станеться. Пригожин – приречена людина, тому що він злякав Путіна. А Путін не пробачає людям, які його лякають. Пригожин змусив Путіна визнати свою провину та дати задню. Зараз він не буде поспішати, а дасть Пригожину заспокоїтись, знизити рівень безпеки. Я думаю, Пригожина вб'ють до кінця цього року", – вважає він.

Пригожин має страшний компромат на Путіна

Жирнов зазначив, що Путін пробачав Пригожину дуже багато речей, які б не зміг пробачити комусь іншому. На його думку, їх пов'язують особливі стосунки. Не виключено, що керівник вагнерівців має компромат на диктатора.

Можливо, у Пригожина є якийсь компромат на Путіна. Можливо, вони разом спали, можливо, з хлопчиками спали, а у Пригожина є ці відео, якими він погрожує Путіну. Є у нього якийсь страшний компромат,

– припустив ексагент КДБ.

Жирнов про заколот Пригожина: дивіться відео

Номінальний президент

Ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії підкреслив, що своїм бунтом Пригожин показав всьому світу, що у країні-агресорці не нема президента, не діють жодні закони, нема навіть самої держави.

Пригожин підтвердив те, що у Росії не існує держави та президента Путіна. Є номінальний дід-пердун, який сидить у бункері, час від часу звідти вилазить, не завжди сам, а у вигляді двійників, щось говорить, але нічого не вирішує. Є виконувач обов'язків президента Пригожин,

– сказав Жирнов.

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