Пригожин працює на поразку Росії, хоче захопити владу, – Піонтковський

Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин останнім часом не скупиться на критику російської влади та міністерства оборони. Це може бути підготовкою для старту політичної кар’єри.

Про це 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, для так званих Z-патріотів Пригожин виглядає "героєм".

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Пригожин грає у свою гру

Піонтковський вважає, що Пригожин працює на поразку Росії. У дечому він навіть випереджає події: вже кілька днів триває його "тріумфальна" поїздка містами Росії, де Пригожин просуває один єдиний меседж: "я керівник єдиного боєздатного підрозділу російської армії, яку знищили зрадники Шойгу та Герасімов".

"Цим меседжем він ніби закликає: якщо не вдалось перемогти українців, то давайте розправимось зі зрадниками. І під зрадниками він розуміє не лише Шойгу та Герасімова, а між словами читається й Путін", – наголосив російський публіцист.

Багатьох в Україні турбує, хто стоїть за Пригожином. Піонтковський не погоджується з тими, хто вважає Пригожина креатурою Путіна, який має публічно воювати проти Шойгу і Герасимова. Існує думка, що безпосередні керівники російської армії можуть готувати державний переворот, а Пригожин має захистити Путіна.

Його не цікавлять російські цінності та ідеї "русского міра" – для нього на першому місці можливості для посилення власної влади та впливу і перерозподіл майна в Росії, після повалення епохи Путіна,

– додав Піонтковський.

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