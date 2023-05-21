Пригожин хоче відійти, бо чудово розуміє бойові спроможності вагнерівців, – Череватий
Ситуація у Бахмуті набирає обертів. Ватажок злочинної організації ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про "взяття" міста-фортеці й оголосив про намір покинути Бахмут 25 травня.
Цю маячню "кухаря Путіна" в ефірі телемарафону прокоментував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. До слова, він підтвердив заяву президента про те, що Бахмут фактично знищений.
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Про що свідчать заяви Пригожина
Череватий стверджує, що заяви Пригожина не відповідають дійсності. Українські підрозділи утримують ряд будівель в південно-західній частині міста. Також, за словами речника, українські воїни протягом кількох днів намагались контратакувати противника і просуватись.
В різні дні це було від 250 метрів до 1,5 кілометра. Зокрема, за останню добу наші підрозділи просунулися ще на 200 метрів, відсунувши противника,
– сказав Череватий.
Тому інформаційний вкид від Пригожина має декілька завдань, каже речник. Одне з них – показати цю "пірову недоперемогу" як проміжний етап. Насправді ж, за словами Череватого, Бахмут і його герої виконали свою головну роль – знищили одну з найбільших і найбоєздатніших угрупувань ворога – злочинну організацію "Вагнера".
"І не дарма він проситься відійти 25 травня. Інша справа – чи дадуть його хазяї це зробити. Тому що він прекрасно розуміє, в якому стані зараз бойовий дух і бойові спроможності його частин", – сказав Череватий.
Що відбувається у Бахмуті: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення. Це дає змогу завдавати ворогу ще більших втрат. За її словами, ЗСУ зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором у районі "Літак".
- "Взяття" міста прокоментував і президент України. Володимир Зеленський на саміті G7 у Хіросімі спростував заяви окупантів. Він сказав, що від міста майже нічого не залишилося, але воно "у наших серцях".
- Водночас аналітики з Інституту з вивчення війни зазначили, що якщо вагнерівцям таки вдалося здобути там перемогу – ключове слово "якщо", – то вона суто символічна. Адже кілька вцілілих кварталів Бахмута не будуть важливими ані з тактичної, ані з оперативної точки зору. А все тому, що населений пункт не може стати плацдармом для продовження наступальних операцій ворога.