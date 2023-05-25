Проводить ротацію сам із собою: Пригожин дуже хоче втекти з Бахмута

Очільник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин 25 травня записав чергове відео, де знову заявив про вивід своїх найманців з Бахмута. Мовляв, передає позиції регулярним російським військам і залишив двох своїх бійців наглядати за ними. Це не що більше, як ротація із самим собою.

Про це 24 Каналу відзначив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, хто насправді має вплив на бойові дії в Бахмуті.

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Не вистачало "Оскара"

Після чергових заяв Пригожину лише "Оскара" не вистачило, іронічно відзначив Жданов. Він пояснив, що ватажок вагнерівців не має впливу на хід бойових дій – ними керує Генштаб.

"Ротацію він проводить сам з собою: спочатку заводить нових бійців, а потім пошматовані підрозділи виводить на перегрупування. Не думаю, що Герасимов згоден випустити вагнерівців з Бахмута. Тим більше, що в них дуже відповідальна ділянка – західна околиця, де вони недовиконали завдання стосовно захоплення міста", – пояснив військовий експерт.

Також він додав, що це суцільна піар-кампанія, в якій Пригожин дуже вдало використовує сам факт ротації в плані тиску на російське керівництво, щоб вони його випустили.

Олег Жданов про чергову заяву Пригожина: дивитись відео

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