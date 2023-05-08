Елемент політичної гри: чому Пригожин дуже хоче зберегти частину своїх найманців

Євгєній Пригожин заявив, що 10 травня виведе вагнерівців з Бахмута, якщо йому не дадуть боєприпасів. Це абсолютний елемент політичної гри, оскільки Пригожину вкрай важливо зберегти бодай частину своїх найманців.

Про це в ефірі 24 Каналу відзначив політолог Ігор Рейтерович. Він підкреслив, що жодного снарядного голоду в російських найманців немає.

Дивіться також Не снаряди потрібні: в ISW припустили, для чого насправді Кадиров і Пригожин розігрували сценку

Єдиний ресурс – найманці

Рейтерович пояснив, найманці і ПВК – єдиний ресурс Пригожина, без якого він нічого з себе не представлятиме в сучасних політичних іграх в Росії. Там треба мати або інформаційний, або фінансовий вплив, або ось такі приватні компанії.

Ці заяви – елемент політичної гри і бажання зберегти свій ресурс на майбутнє, коли почнеться розподіл, щоб Пригожин міг запропонувати свої послуги тій групі, яка боротиметься за владу. З іншого боку – спроба привернути до себе увагу і попіаритися. Бо є певна категорія росіян, якій подобається романтика в'язниць і його сленг. Він це експлуатує,

– проаналізував політолог.

Ігор Рейтерович про політику Пригожина і його заяви: дивитись відео

Протистояння продовжиться

Разом з тим продовжиться протистояння вагнерівців та російського Мінооборони. Різкі заяви Пригожина на їхню адресу лунатимуть й надалі, оскільки це йому ніхто не забороняє робити. В тому числі й сам Путін.

"Путіну подобається внутрішня видова боротьба. Бо він вважає, що це допомагає збільшити ефективність. Але вона є нульовою, та Путіна це не хвилює. Крім того, коли вони спільно чубляться, в них немає часу десь зустрітися і домовитися про якісь спільні дії. В тому числі в контексті політичних історій щодо переділу влади і гіпотетичного усунення Путіна", – припустив політолог.

Заява Пригожина: основні новини