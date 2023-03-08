Намагається себе врятувати, – Фейгін припустив, що означають заяви Пригожина про Бахмут
Останнім часом терорист і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин висловлюється з багатьох приводів. Зокрема він зазначив, мовляв, якщо окупанти не будуть штурмувати Бахмут, то українські сили підуть далі і візьмуть Луганськ, а потім можуть перетнути кордон і воювати на території Росії.
Пригожин не стратег, він військових академій не закінчував, і навряд чи варто дослухатися до його "роздумів". Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
Дивіться також Пригожин "роздмухав" значущість Бахмута: наскільки місто важливе для росіян
У Пригожина почались проблеми
Він вважає, що вся публічна діяльність власника ПВК "Вагнер" спрямована на те, щоб набити собі ціну. Це гра, яку він веде.
У Пригожина з моменту зміни керівництва так званого СВО, коли пішов з посади командувача російських сил в Україні Сєргєй Суровікін (Пригожин його фінансує) і з'явилось нове командування в особі керівника Генштабу генерала Герасимова, почались проблеми
– вважає Фейгін.
За його словами, Пригожину заборонили набирати контрактників до своєї ПВК з-поміж засуджених осіб в місцях позбавлення волі. Потім у "вагнерівців" був "снарядний голод". Тепер він заявляє, якщо йому не допоможуть, то українська армія дійде до кордонів і піде на територію Росії.
Марк Фейгін про те, яку гру веде Пригожин: дивіться відео
Конфліктує зі всіма
"Пригожин намагається себе врятувати. Його ситуація погіршилась дуже серйозно, і якщо в нього не буде головного інструменту – ПВК "Вагнер", тому що вона витратиться під Бахмутом, що тоді? Ким буде Пригожин? Його самого можуть пустити в "расход", – зауважив правозахисник.
На думку Марка Фейгіна, Пригожин намагається врятувати своє становище, щоб воно залишалось таким, яким було до всіх конфліктів – з командуванням, губернаторами, з адміністрацією Путіна. Адже він зі всіма конфліктує.
Більше про конфлікти Пригожина
- Російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський вважає, що конфлікт між російським генштабом та ПВК "Вагнер" суттєво знижує боєздатність окупантів. Він переконаний, що рано чи пізно Пригожина вб’ють, бо він "замахнувся" на міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника генштабу Валєрія Герасимова.
- Між ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним і Кремлем останнім часом помітна відкрита конфронтація. Пригожин так і не захопив Бахмут, і тим самим не виправдав покладені на нього сподівання. Тепер російським пропагандистам навіть рекомендували жодним чином його не згадувати.
- Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що Міноборони Росії намагається витіснити керівника ПВК "Вагнера". Військове керівництво Кремля намагається встановити контроль над ПВК та іншими парамілітарними формуваннями. Пригожин не може змиритись із втратою впливу, тому продовжує своє протистояння з Міноборони.