Намагається себе врятувати, – Фейгін припустив, що означають заяви Пригожина про Бахмут

Останнім часом терорист і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин висловлюється з багатьох приводів. Зокрема він зазначив, мовляв, якщо окупанти не будуть штурмувати Бахмут, то українські сили підуть далі і візьмуть Луганськ, а потім можуть перетнути кордон і воювати на території Росії.

Пригожин не стратег, він військових академій не закінчував, і навряд чи варто дослухатися до його "роздумів". Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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У Пригожина почались проблеми

Він вважає, що вся публічна діяльність власника ПВК "Вагнер" спрямована на те, щоб набити собі ціну. Це гра, яку він веде.

У Пригожина з моменту зміни керівництва так званого СВО, коли пішов з посади командувача російських сил в Україні Сєргєй Суровікін (Пригожин його фінансує) і з'явилось нове командування в особі керівника Генштабу генерала Герасимова, почались проблеми

– вважає Фейгін.

За його словами, Пригожину заборонили набирати контрактників до своєї ПВК з-поміж засуджених осіб в місцях позбавлення волі. Потім у "вагнерівців" був "снарядний голод". Тепер він заявляє, якщо йому не допоможуть, то українська армія дійде до кордонів і піде на територію Росії.

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Конфліктує зі всіма

"Пригожин намагається себе врятувати. Його ситуація погіршилась дуже серйозно, і якщо в нього не буде головного інструменту – ПВК "Вагнер", тому що вона витратиться під Бахмутом, що тоді? Ким буде Пригожин? Його самого можуть пустити в "расход", – зауважив правозахисник.

На думку Марка Фейгіна, Пригожин намагається врятувати своє становище, щоб воно залишалось таким, яким було до всіх конфліктів – з командуванням, губернаторами, з адміністрацією Путіна. Адже він зі всіма конфліктує.

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