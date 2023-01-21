Після обіцянки США прирівняти вагнерівців до терористів: Пригожин написав лист у Білий дім
Очільник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин написав лист в Білий дім. У ньому він запитав про злочини своїх бойовиків.
Відповідний лист опублікувала пресслужба Пригожина. Текст поширили двома мовами: англійською та російською. Про це повідомляє 24 Канал.
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Що написав Пригожин
Послання Пригожина досить лаконічне. Свого листа він адресував речнику Білого дому з питань національної безпеки Джону Кірбі.
"Шановний пане Кірбі! У мене до вас є запитання: чи можете ви назвати, який злочин скоїла ПВК "Вагнер", – йдеться у листі очільника вагнерівців.
Лист Пригожина до США / Скриншот
Журналісти CCN повідомили, що наступного тижня Білий дім запровадить додаткові санкції проти злочинної організації та мережі її підтримки по всьому світу.
Крім того, США оприлюднили нещодавно розсекречені фотографії російських вагонів, які прямували з Росії до Північної Кореї та назад. У США вважають, що це було перше постачання ракет для вагнерівців в Україні.
Військо Пригожина зазнає шалених втрат
- Підрозділи ПВК "Вагнер" залучені до бойових дій в України. Саме посіпаки Євгена Пригожина штурмують Бахмут та Соледар.
- Financial Times з посиланням на оцінки американської влади інформує, що під час боїв на ділянці Соледар – Бахмут ПВК "Вагнера" втратила 4 тисячі найманців загиблими та 10 тисяч пораненими.
- За підрахунками Вашингтона, у ПВК "Вагнера" перебувають 50 000 осіб. З них 40 000 – рекрутовані у російських в'язницях ув'язнені і лише 10 000 – професійні військові.
- Експерт з міського бою з Університет Ворика Ентоні Кінг заявив, що Україна, швидше за все, зуміє утримати лінію навколо Бахмута мінімальними силами і підготуватися до весняного контрнаступу.