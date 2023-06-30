Пригожин не збирався скидати Путіна: чого прагнув ватажок "Вагнера"
Євгеній Пригожин не збирався робити жодного державного перевороту в Росії. Його дії свідчать про це. Так владу не скидають.
Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Будь-яка зміна влада в такому випадку відбувається тихо, Пригожин же кричав про це ще до початку заколоту.
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Що треба було робити Пригожину
"Державний переворот треба робити в таємниці. Спочатку приїхати до Москви, зайняти всі позиції, убити всіх. Путіна ж або за шкірку викинути та показати народу, що він більше не президент, або просто повісити. Знову ж таки, зафільмувати це і показати, що він більше не президент", – зазначив Сергій Жирнов.
Пригожин не збирався цього робити, він не йшов ва-банк. Люди, які йдуть в останній бій, їм не цікаво згортатися, а вони були налаштовані розмовляти. Ватажок "Вагнера" знав, що до першого липня його будуть знищувати, можливо навіть і фізично.
Попри те, Путін боїться наступних подібних заколотів. Пригожин та російський добровольчий корпус показали, що це легко можливо.
Я дуже здивувався, що цей РДК не приєднався до Пригожина і не пішов зі свого боку до Москви,
– сказав Жирнов.
Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов проаналізував заколот Пригожина: дивитись відео
Коли вбʼють Пригожина
За словами Сергія Жирнова, імовірніше, що Пригожина російська влада все ж ліквідує. Спочатку вони все у нього заберуть, а перед цим повісять на нього "всіх собак".
Все бабло у Пригожина, у його родичів буде конфісковано. І коли його знищать під нуль, тоді його можуть вб'ють, але точно не одразу,
– припустив Жирнов.
Наслідки заколоту Пригожина: останні новини
- Залужний сказав журналістам The Washington Post, що заколот Пригожина не мав суттєвого впливу на ситуацію на полі бою. Також "Залізний генерал" оцінив ризики перекидання вагнерівців у Білорусь.
- "Рупор Кремля" Владімір Соловйов назвав Пригожина "підприємцем", який спрямував озброєні підрозділи на столицю "родіни". Він істерично горланив в ефірі, критикуючи керівника вагнерівців.
- 30 червня начальник Головного управління розвідки Мініоборони Кирило Буданов повідомив, що ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка вагнерівців. Також він зазначив, що замах на вбивство не буде швидким і коли це станеться – відкрите питання.