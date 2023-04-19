Погрожує розплатою сам Пригожин: вагнерівець, який зізнався у вбивствах дітей, боїться за життя

У понеділок, 17 квітня, російський журналіст та засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін випустив відео з зізнаннями вагнерівців у злочинах в Україні та злочинних наказах їхнього начальника Пригожина. Не пройшло пару днів, як одному з вагнерівців почав погрожувати сам голова ПВК "Вагнера".

Про це також заявив журналістові сам ексв'язень та вагнерівець Азамат Улдаров, який раніше давав свідчення про злочини ПВК "Вагнера". За його словами Пригожин сам подзвонив йому з вимогою спростувати ці слова.

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Улдарову погрожують розплатою

За вказівкою Азамат Улдаров мав у відео не лише змінити свої свідчення щодо вбивства дітей у Бахмуті, а й звинуватити Володимира Осєчкіна у тому, що його змусили зізнатися у них. Зробив це Євген Пригожин, звісно, з погрозами, тож вагнерівець підкорився.

У своєму спростуванні він заявив, що нібито журналістові стало доступне відео, де над Улдаровим чинять дії сексуального характеру. Однак Осєчкін пообіцяв чоловікові не викладати ці кадри в мережу в обмін на визнання у злочинах.

Так, "Кухар Путіна" пригрозив, що наслідки викриття відчує на собі не лише підопічний, а й його дружина, син та батьки. За словами вагнерівця, Пригожин заявив, що скоро сам Улдаров "пропаде", а також постраждають його близькі.

Є ймовірність і небезпека, що до ранку я можу не дожити. Це був дзвінок від Пригожина, ми розмовляли через другий телефон. Мені сказали прямо, що якщо я не зміню свідчення, які тобі дав. Зі мною добре, він каже: "у тебе син є, подумай про це, хлопчина"... Вони мені сказали, що якщо я не зміню свідчення, мало того, що я сам постраждаю – мене відвезуть, я пропаду, постраждають мої діти, сім'я,

– сказав Азамат Улдаров.

Після випуску відео, де він зізнався у вбивстві багатьох українців, зокрема, дітей, він підкреслив, що краще сам помре, ніж постраждає його сім'я, "бо це святе". "Я хочу, щоб мій син, моя дружина, мої мати та батько жили спокійно".

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Добиваються особистої зустрічі

Також Азамат Улдаров поділився, що служба безпеки Пригожина тепер від нього не відстає та постійно телефонує. Вона намагається вагнерівця "будь-якими шляхами вмовити про зустріч". Тож він пожалівся, що після випуску відео на Gulagu.net постійно нервує та сіпається від кожного шурхоту.

Попри це журналіст Володимир Осєчкін анонсував ще один великий випуск інтерв'ю з Улдаровим. За його словами там він звернеться до президента країни-окупантки Путіна та голови ПВК "Вагнер" Пригожина.

"Ми наполягаємо на необхідності організації всередині Росії офіційного розслідування злочинів Євгена Пригожина та його спільників, які вбивають росіян та тероризують їх", – написав Володимир Осєчкін.

Що раніше наговорив Азамат Улдаров