Пригожин покликав Зеленського на "повітряну дуель": відео з погрозами

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин додумався запропонувати президенту Володимиру Зеленському "дуель". Запрошує його, "зустрітись в небі".

Пригожин записав відео з вертольота, де розповідає, як "бомбив Бахмут". Каже, мовляв, тільки що приземлився. Далі окупант звернувся до Зеленського.

До речі Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

"Кухар Путіна" говорить, що завтра сідає на Міг-29. Озвучив абсурдну пропозицію для президента Володимира Зеленського. Пропонує повітряну дуель. Ба більше, запевняє, у разі програшу, віддасть Артемівськ. Хоча зрозуміло, що всі українські міста будуть під контролем України у будь-якому разі.

Якщо ваша візьме, забирайте Артемівськ, якщо ні – йдемо до Дніпра,

– грозився Пригожин.

Дивіться відео, як Пригожин запропонував "дуель":

ПВК "Вагнера" – злочинна організація

Верховна Рада схвалила постанову щодо визнання ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Вагнерівців росіяни кидають на найбільш гарячі напрямки. Наразі їх найбільша навколо Бахмута. Хоча в американському Інституті з вивчення війни повідомили, що "вагнерівців" забирають від Бахмута на Південь України.

Напередодні, 3 лютого, генпрокурор Андрій Костін повідомив, що Україна оголосила підозру Пригожину. Керівник ПВК "Вагнера" безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Також аналітики ISW зазначали, що Пригожин біситься, бо його повільно прибирають від впливу та участі у війні.