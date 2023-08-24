Невідомо, для кого це страшніше, – Зеленський про майбутнє ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня. Без нього найманці можуть становити загрозу і для Росії з Білоруссю.

Про це під час спільної з прем'єром Норвегії пресконференції у Києві заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал. Своєю чергою, в Польщі вже говорять про ймовірність зростання кількості провокацій від вагнерівців.

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ПВК "Вагнера" може стати загрозою для Росії

Президент зазначив, що українські воїни показали, що ПВК "Вагнера" – такий самий ворог.

Напевно, 20 тисяч, – по-моєму, це те, що залишилося від вагнерівців, – 20 тисяч неконтрольованих людей. Тут треба подумати, для кого це страшніше: для України, для Білорусі, для Польщі, а може й для Росії. Ніхто не знає,

– заявив Зеленський.

Коментуючи загибель Пригожина в авіакатастрофі, він зазначив, що є "суд у Гаазі або Божий суд, а у Росії є альтернатива – президент Путін". Мовляв, кремлівський диктатор покарав ватажка ПВК "Вагнера" за спробу заколоту, яку він здійснив у червні.

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У Польщі готуються до провокацій

За інформацією Onet, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після смерті Пригожина контроль над ПВК "Вагнера" перейде безпосередньо до Кремля, що робить її потенційно небезпечнішою.

Я не коментуватиму, збіг це чи ні. Думаю, поляки здатні відповісти на це самі. Кураторство над групою "Вагнера" переходить безпосередньо до президента Путіна. Нехай кожен тепер сам для себе відповість, чи є група "Вагнера", яка дислокується в Білорусі, більшою чи меншою загрозою,

– заявив глава польського уряду.

Моравецький додав, що, безумовно, під наглядом Путіна ПВК "Вагнера" буде ще більше використовуватися для провокацій, шантажу, нападів та "всіляких рухів у підриві політики безпеки".