Чому Пригожин потрапив у немилість Путіна: політтехнолог назвав головну причину

Між ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним і Кремлем останнім часом помітна відкрита конфронтація. Російським пропагандистам навіть рекомендували жодним чином його не згадувати.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Наразі ж, за його словами, Пригожин возить із собою представників власних медіа, намагаючись створити певну "картинку" довкола себе.

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Що Пригожин пообіцяв Путіну

Тизенгаузен зазначив, що Пригожин з самого початку "продав" ідею, що його ПВК, якщо її "роздути" до 50 – 100 тисяч осіб, стане нормальною боєздатною армією та воюватиме набагато краще за регулярну.

Я думаю, що Пригожин "продав" цю ідею і влітку він вийшов та сказав, що регулярна армія взагалі ніяк воює,

– сказав політтехнолог.

За його словами, ватажок ПВК "Вагнера" натомість вирішив показати, як треба воювати, та пообіцяв взяти Бахмут.

Тизенгаузен сказав, чому Пригожин потрапив у немилість Путіна: дивіться відео

Пригожин не виправдав сподівань

Однак, зауважив політтехнолог, Пригожин так і не захопив Бахмут, і восени йому дозволили ще набрати людей до своєї ПВК, зокрема, завербувати 50 тисяч зеків.

Зараз, за його словами, із них залишилося близько 7 чи 10 тисяч. Ніхто більше туди не хоче йти, тому що серед ув'язнених інформація швидко поширюється.

Тобто Пригожин не виправдав покладені на нього сподівання,

– наголосив Тизенгаузен.

Тому, додав він, Пригожину сказали "до побачення" та прибрали його з інформаційних зведень, а керувати став Шойгу. Однак ватажок ПВК "Вагнера" теж не тупий, він ще кілька років тому завів велику кількість медіа та телеграм-каналів, а зараз із ним їздять політтехнологи і створюють відповідну "картинку".

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