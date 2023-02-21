"В укропів сталеві яйця": у мережі з'явилося відео, як Пригожин описує зекам "перспективи сво"
Що б там Пригожин не вигадував і не брехав, він продовжує займатися вербуванням в'язнів до ПВК "Вагнера". Під час одного зі своїх візитів до в'язниці, він визнав, що в українців "сталеві яйця".
Відповідну заяву він озвучив під час зустрічі з зеками десь у Росії, передає 24 Канал. Ватажок ПВК "Вагнера" також назвав ідеального найманця. Але про це все далі.
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Що буде з так званою "сво"
Зеки спитали Пригожина, яка зараз ситуація з так званою "спецоперацією". На диво, "кухар Путіна" зауважив, що все дуже зле. І, мовляв, саме тому йому й потрібно гнати на фронт нових бійців, щоб виправити ситуацію.
Перспективи не найкращі. Пр***бано стільки, що виправляти дуже складно. Все, що було задумано, задумали (погано – 24 Канал). Вирішили, що укропи злякаються. А укропи такі ж як ми з вами. У них такі ж сталеві яйця. Полоненого береш, (питаєш – 24 Канал): ти чого не здаєшся, а він – ти чого не здаєшся?,
– розповідає Пригожин.
Пригожин визнав, що в українців "сталеві яйця": дивіться відео
Крім того, він назвав портрет ідеального найманця. Як зауважив Пригожин, дрібні крадії і так далі його мало цікавлять. На війну хочуть гнати тих, хто скоював важкі злочини та сидів десятки років за ґратами. Отже, який "ідеальний портрет" вагнерівця?
- Вік: 30 – 45 років;
- Характеристики: міцний, впевнений, витривалий;
- Ув'язнення: свіжий вирок на 15 і більше років, бажано з сидінням за ґратами до цього на термін десь 15 років;
- Які злочини мав скоїти: вбивства, важкі тілесні, грабунки, побиття поліцейських або адміністрації.
Нам потрібні ваші кримінальні таланти. Я сам відсидів 10, перш ніж стати героєм Росії. Маю невелику кількість талантів. Вони мені дуже допомагають у житті. Упевнений, у вас їх більше,
– додав Пригожин.
Кого шукає Пригожин для ПВК "Вагнера": дивіться відео
Тим часом самі вагнерівці бідкаються. Адже обіцяні для них перспективи на війні виявилися білетом практично в один кінець. Лиш одиницям вдається вижити, потрапивши до українського полону.
Вагнерівців обнуляють
- Про це розповів полонений вагнерівець, котрий представився Олександром Валерійовичем Растригіним. Він зауважив, що завербували його у Тольятті Самарської області. Найманець бідкався, що керівництво "Вагнера" його обдурило, адже обіцяло "не гнати на забій".
- За словами окупанта, проходив він 21-денне навчання. Після цього його відразу ж відправили на передову, до Червонопопівки, що на Луганщині. Що цікаво, штурмували українські позиції окупанти без прикриття російської артилерії.
- Найманець також звернувся до своїх земляків. Їх він закликав не йти на війну проти України. Окупант наголосив, що під автоматами вагнерівців женуть у бій. І ті командири, які ведуть бойовиків, їх же й обнуляють.